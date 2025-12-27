Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Mohamed Salah
© EPA

Geheim-Treffen

Wechsel im Winter? Salah hat sich entschieden

27.12.25, 17:13
Teilen

Mohames Salah hat sich entschieden, wo er seine Karriere fortsetzen will. 

Mohamed Salah sorgt derzeit mit Ägypten beim Africa Cup wieder für sportliche Schlagzeilen. In den letzten Wochen herrschte um den Liverpool-Star nach dem öffentlichen Krach mit Trainer Arne Slot viel Unruhe.

Immer wieder wurde geschrieben, dass der 33-jährige Rekordspieler der Reds nach dem Turnier in Marokko nicht zurückkehren wird und noch im Winter den Verein wechseln könnte. Deshalb war sein Berater, Ramy Abbas, in dieser Woche zu Gesprächen bei einem international renommierten Verein.

Bei einem Geheimtreffen mit den Verantwortlichen von Fenerbahce Istanbul wollte sich Abbas anhören, was der türkische Verein seinem Schützling bieten würde. Dabei kam es dann zur großen Überraschung.

Spielerberater packt aus

Laut dem Spielerberater wird ein Wechsel an den Bosporus nicht stattfinden. „Er wird entweder in Liverpool bleiben oder nach Saudi-Arabien wechseln“, soll der Agent gesagt haben. Bereits im Sommer vor zwei Jahren soll Al-Ittihad dem FC Liverpool 250 Millionen Euro als Ablöse geboten haben, um den Ägypter in die Wüste zu locken.

Arne Slot Mohamed Salah
© Getty

Zu dem Angebot hätte ein Wochengehalt in Höhe von 3 Millionen Euro für den Spieler dazugehört. Nun will Salah mit Ägypten erstmals seit 16 Jahren den Afrika-Cup gewinnen, dann macht er sich Gedanken, wo er in Zukunft spielen wird. Sein Vertrag beim amtierenden englischen Meister läuft noch bis Sommer 2027, spätestens dann wird wohl ein Wüsten-Wechsel Wirklichkeit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden