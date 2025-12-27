Wechsel im Winter? Salah hat sich entschieden

Mohames Salah hat sich entschieden, wo er seine Karriere fortsetzen will.

Mohamed Salah sorgt derzeit mit Ägypten beim Africa Cup wieder für sportliche Schlagzeilen. In den letzten Wochen herrschte um den Liverpool-Star nach dem öffentlichen Krach mit Trainer Arne Slot viel Unruhe.

Immer wieder wurde geschrieben, dass der 33-jährige Rekordspieler der Reds nach dem Turnier in Marokko nicht zurückkehren wird und noch im Winter den Verein wechseln könnte. Deshalb war sein Berater, Ramy Abbas, in dieser Woche zu Gesprächen bei einem international renommierten Verein.

Bei einem Geheimtreffen mit den Verantwortlichen von Fenerbahce Istanbul wollte sich Abbas anhören, was der türkische Verein seinem Schützling bieten würde. Dabei kam es dann zur großen Überraschung.

Spielerberater packt aus

Laut dem Spielerberater wird ein Wechsel an den Bosporus nicht stattfinden. „Er wird entweder in Liverpool bleiben oder nach Saudi-Arabien wechseln“, soll der Agent gesagt haben. Bereits im Sommer vor zwei Jahren soll Al-Ittihad dem FC Liverpool 250 Millionen Euro als Ablöse geboten haben, um den Ägypter in die Wüste zu locken.

© Getty

Zu dem Angebot hätte ein Wochengehalt in Höhe von 3 Millionen Euro für den Spieler dazugehört. Nun will Salah mit Ägypten erstmals seit 16 Jahren den Afrika-Cup gewinnen, dann macht er sich Gedanken, wo er in Zukunft spielen wird. Sein Vertrag beim amtierenden englischen Meister läuft noch bis Sommer 2027, spätestens dann wird wohl ein Wüsten-Wechsel Wirklichkeit.