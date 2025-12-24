Alles zu oe24VIP
Algerien Mahrez
© AFP

Dank Mahrez

ÖFB-WM-Gegner Algerien startet Afrika Cup mit Sieg

24.12.25, 17:55
Teilen

Österreichs WM-Gegner Algerien ist mit einem Sieg in den 35. Fußball-Afrika-Cup in Marokko gestartet.

Der Turnier-Mitfavorit gewann am Mittwoch in Rabat gegen Sudan dank Riyad Mahrez 3:0 (1:0). Der Kapitän und große Star der Mannschaft war mit einem Doppelpack (2. und 61. Minute) Matchwinner für den Afrika-Meister von 1990 und 2019. Ibrahim Maza sorgte für den Endstand (85.).

Algerien ging nach nicht einmal eineinhalb Minuten durch Mahrez in Führung. Der 34-jährige Stürmer von Al-Ahli in Saudi-Arabien, einst bei Manchester City aktiv, schloss einen schnellen Vorstoß gekonnt ab. Die große Chance zum Ausgleich vereitelte Torhüter Luca Zidane in der 11. Minute. Vor den Augen seines Vaters, der französischen Legende Zinedine Zidane, war der 27-Jährige im Zweikampf mit Yaser Awad der Sieger.

Mahrez wieder mit links

Zidane parierte auch einen Awad-Schuss (38.), ehe sich der Sudan mit Gelb-Rot für Salah Adil (39.) selbst schwächte. In Überzahl vergab zunächst Baghdad Bounedjah die große Chance auf das 2:0 (59.), das wenig später auf das Konto von Mahrez ging. Der Altmeister traf wieder mit links (61.). Ein Schuss von Mohamed Amoura vom VfL Wolfsburg klatschte an die Stange (73.), im Finish legte Maza das dritte Tor nach (85.).

Nächster Gegner der Auswahl von Teamchef Vladimir Petkovic in Gruppe E ist am Sonntag Burkina Faso, das gegen Äquatorial-Guinea durch zwei Tore in der Nachspielzeit (95. und 98. Minute) noch 2:1 (0:0) gewann.

Bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist Algerien am 28. Juni (04.00 Uhr MEZ) in Kansas City letzter Gegner des ÖFB-Teams in der Gruppe J. Davor geht es für die Auswahl von Ralf Rangnick am 17. Juni (06.00) in San Francisco gegen Jordanien und am 22. Juni (19.00) in Dallas gegen Titelverteidiger Argentinien.

