Fan-Wut: Portal für WM-Tickets ist down

Wer das ÖFB-Team bei der Weltmeisterschaft in den USA live sehen will, muss tief in die Tasche greifen.

Am Donnerstag war es endlich soweit. Ab 17 Uhr konnten alle Fans weltweit Tickets für die WM-Spiele ihrer Nation kaufen. Zu Beginn der letzten Verkaufsphase waren die Server überlastet, ein Mega-Run mit Horror-Preisen über den ganzen Globus. Die Wut der Fans war riesig

Trotz der Hammer-Preise stürmen die Fans den FIFA-Ticket-Store. Karten für ein Spiel in der Gruppenphase gibt es ab 165 US-Dollar, für den Messi-Kracher gegen Argentinien oder ein mögliches Spiel in der K.o.-Phase muss man mindestens 250 Dollar hinblättern.

Karte noch lange nicht sicher

Doch wer sich jetzt eine Karte sichert, hat sein WM-Ticket noch nicht fix. Denn in den nächsten Tagen wird unter allen Anmeldungen noch gelost, wer seinen Platz im Stadion bekommt und wer womöglich durch die Finger schaut.

Für die ÖFB-Elf wird es ab dem 16. Juni in Santa Clara erstmals ernst. Dort kommt es zum Duell gegen WM-Debütant Jordanien. Weiter geht es am 22. Juni in Dallas gegen Argentienen, ehe es am letzten Spieltag (21 Uhr Ortszeit) wohl das Schicksalsspiel gegen Algerien in Kansas City gibt.