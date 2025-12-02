Zum Glück weiß die Mutter zweier Kinder genau, wie man mit solchen Aussagen umgeht!

Manchmal scheint es, das Internet wäre ein rechtefreier Raum - und alle können ungefiltert sagen, was sie sich denken.

Jeder und jede hat in den sozialen Netzwerken schon mal Hasskommentare (mit-) bekommen. Steht man in der Öffentlichkeit, wird das nur drastischer. So geht es auch oft Amira Aly. Die Moderatorin und Mama von zwei Burschen wird immer wieder zur Zielscheibe fieser Hasskommentare.

Skandal - DAS hat sie vergessen

Einmal wird bekrittelt, was sie anhat, dann wieder, was sie tut und beim nächsten Mal dann, was sie nicht tut. Kurzum, sie kann es niemandem recht machen. Nun wurde sie einmal mehr verbal attackiert. Der Grund? Banal! Sie hat es verabsäumt, rechtzeitig einen Adventkranz zu besorgen.

Patzige Nachricht

Allein das war genug für Sonja K. eine patzige Nachricht an Amira zu senden, die lautet: "Wie kann man als Mutter 2er Kids einen Adventkranz bitte vergessen? Das ist Deutsche Tradition! (...) Sehr peinlich." Amira nimmts locker, kontert in einer Story: "Meint ihr, Sonja würde umkippen, wenn sie wüsste, dass ich auch schon mal den Nikolaustag vergessen habe?"

Alles wieder gut, Sonja!

In den nächsten Teilen der Story zeigt Amira dann, dass sie mittlerweile einen Kranz zu Hause hat - einen sehr geschmackvollen noch dazu.