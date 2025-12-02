Alles zu oe24VIP
Amira Aly
© Instagram

Autsch

Amira Aly Opfer fieser Hasskommentare: "Sehr peinlich! Das ist deutsche Tradition!"

02.12.25, 09:04 | Aktualisiert: 02.12.25, 11:41
Teilen

Zum Glück weiß die Mutter zweier Kinder genau, wie man mit solchen Aussagen umgeht!

Manchmal scheint es, das Internet wäre ein rechtefreier  Raum  - und alle können ungefiltert sagen, was sie sich denken.

Mehr zum Thema

 

Jeder und jede hat in den sozialen Netzwerken schon mal Hasskommentare (mit-) bekommen. Steht man in der Öffentlichkeit, wird das nur drastischer. So geht es auch oft  Amira Aly. Die Moderatorin und Mama von zwei Burschen  wird immer wieder zur Zielscheibe fieser Hasskommentare. 

Amira Aly
© Instagram
 

Skandal - DAS hat sie vergessen

Einmal wird bekrittelt, was sie anhat, dann wieder, was sie tut und beim nächsten Mal dann, was sie nicht tut. Kurzum, sie kann es niemandem recht machen. Nun wurde sie einmal mehr verbal attackiert. Der Grund? Banal! Sie hat es verabsäumt, rechtzeitig einen Adventkranz zu besorgen.

Amira Aly
© Instagram
 

Patzige Nachricht

Allein das war genug für Sonja K. eine patzige Nachricht an Amira zu senden, die lautet: "Wie kann man als Mutter 2er Kids einen Adventkranz bitte vergessen? Das ist Deutsche Tradition! (...) Sehr peinlich." Amira nimmts locker, kontert in einer Story: "Meint ihr, Sonja würde umkippen, wenn sie wüsste, dass ich auch schon mal den Nikolaustag vergessen habe?"

Amira Aly
© Instagram

Alles wieder gut, Sonja!

In den nächsten Teilen der Story zeigt Amira dann, dass sie mittlerweile einen Kranz zu Hause hat - einen sehr geschmackvollen noch dazu.

