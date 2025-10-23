Amira Aly: Panikattacke in Salzburger Luxushotel

Die Schauspielerin und Unternehmerin erklärte ganz offen, was geschehen ist.

Amira Aly (33) nimmt ihre Follower sehr offen mit in ihr Leben. Ob es nun um Details in ihrem neuen Haus geht, oder um den Familienalltag - sie zeigt öfter, was bei ihr los ist.

Nun hat sie sich auch zu einem nicht so schönen Thema geäußert, dass sich jüngst ereignet hat. Amira hatte eine Panikattacke! Die ganze Sache hat sich so zugetragen: Die Mama zweier Söhne ist mit ihren Sprössen derzeit in einem schicken (Kinder-)Hotel in Salzburg.

Das tolle an der Unterkunft: Es gibt unzählige Rutschen in einem Indoor-Spielplatz! Doch für Amira ist das ein Graus. Sie hatte nämlich, wie sie offen zugibt, schon einmal eine Panikattacke. Der Grund: Geschlossene Rutschen beklemmen sie derart, dass sie dann körperlich und psychisch reagiert.

Auf Insta in einer Story erklärt sie: "Ich habe da einfach panische Angst, dass man da steckenbleibt, dass ich ersticke. Also total absurde Ängste! Jeder, der Panikattacken hat und Platzangst hat, weiß ganz genau, wovon ich jetzt spreche." Im Urlaub war sie alleine mit ihren Söhnen und Amira somit in einer Zwickmühle, denn die Kinder verstanden nicht, warum sie nicht mitrutscht. "Dann hat mein Großer darauf bestanden, dass ich die Rutsche mit ihm rutsche", so die Moderatorin. Ihre Reaktion? "Ich habe gesagt: 'Schatz, Mama hat aber Angst und ich traue mich nicht'."

"Dann sagt einfach mein fünfjähriger Sohn zu mir: 'Vertrau mir'. (...) Er hat genau das mit mir gemacht, was ich mit ihm mache in so einer Situation. Es war so schön!" Aber, sie hatte trotzdem minutenlang mit ihrer "panischen Angst" zu kämpfen: "Ich kam mir wirklich so albern vor." Aber, es gab ein Happy End! Amira überwand ihre Furcht, wie sie stolz erzählte: "Ende vom Lied? Ich bin mit ihm gerutscht und es hat sehr Spaß gemacht!"