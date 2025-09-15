Schon dieser Tage wird es weihnachtlich im Hause Aly - doch nicht allen gefällt das.

Wer Fan von ihr ist weiß eines ganz genau: Amira Aly liebt Weihnachten über alles.

Mehr zum Thema

Weihnachten als Highlight

Jedes Jahr kann es die Moderatorin kaum erwarten, ihr Heim weihnachtlich zu dekorieren, Kekse zu backen und die größten Weihnachtshits in Dauerschleife zu hören. Amira und Weihnachten - das ist eine große Lovestory.

Weihnachtskollektion

Auch für ihre kleinen Söhne möchte Amira jedes Jahr den Zauber des Festes zum Leben erwecken. Kein Wunder also, dass es heuer nun eine Weihnachtskollektion ihrer Linie "Amiras Zauber" zu erwerben gibt. Das soll ein langgehegter Traum sein für Amira, wie sie zu dem Clip schreibt.

Highlights

Christbaumkugeln, Dekoschleifen, Geschenksschachtel-Sets, Handtücher und festliche Deko aller Art kann im Onlineshop erworben werden. Auf Instagram zeigt Amira schon mal die Highlights - diese hat sie auf der schönen Treppe ihres neuen Hauses drapiert und freut sich, wie es wirkt, über jedes einzelne Stück!

Fiese Kommentare

Doch, wie es oft der Fall ist im Netz, lassen gehässige Kommentare nicht lange auf sich warten:

Wo kommen den die Sachen her? Und welche Qualität haben die Sachen ?

Auf dem ersten Blick muss man ja echt zugeben das schon etwas nach Temu aussieht

Noch mehr Schrott? Wo ist die Kreativität?

Aber da steht "alles selbst ausgesucht", dann ist es wie bei about you, oder? Nicht selbst designt oder so.

Gegenstimmen

Doch es gibt auch genug Stimmen, die sich mit Amira freuen, ihren Traum unterstützen. Viele freuen sich über die weihnachtliche Auswahl ihres Idols.