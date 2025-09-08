Amira Aly nimmt ihre Fans mit in ihren Urlaub auf Mallorca.

Moderatorin Amira Aly macht derzeit Urlaub auf der spanischen Insel Mallorca. Viel Entspannung, Ausflüge und gutes Essen stehen dabei am Programm.

Mehr zum Thema

Ihren Fans zeigt Amira dabei ein paar Details. Zum Beispiel, dass ihre Urlaubslektüre das Buch "Brief Answers to the Big Questions" von Stephen Hawking ist.

© Instagram

Besonderer Ort

Oder, dass sie Austern mit Blick auf eine schöne Bucht genießt, im Edel-Lokal Nautilus Sóller. Die Gegend rund um Port de Sóller gilt als weniger touristisch als andere Flecken der Insel. Es findet sich der einzige geschützte Hafen dort an der Nordwestküste der Insel.

Entspannung im Mittelpunkt

Auch zum Shopping geht es für Amira, wie sie schreibt und dann ins Spa - was für eine herrliche Auszeit nach dem ganzen Stress, den sie mit dem Hausbau hatte.