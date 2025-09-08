Alles zu oe24VIP
Amira Aly
© Instagram

Urlaub

Amira Aly: Auszeit mit Shopping, Spa-Besuch & Austern

08.09.25, 10:32 | Aktualisiert: 08.09.25, 11:44
Amira Aly nimmt ihre Fans mit in ihren Urlaub auf Mallorca.

Moderatorin Amira Aly macht derzeit Urlaub auf der spanischen Insel Mallorca. Viel Entspannung, Ausflüge und gutes Essen stehen dabei am Programm.

Ihren Fans zeigt Amira dabei ein paar Details. Zum Beispiel, dass ihre Urlaubslektüre das Buch "Brief Answers to the Big Questions" von Stephen Hawking ist.

Amira Aly
© Instagram

Besonderer Ort

Oder, dass sie Austern mit Blick auf eine schöne Bucht genießt, im Edel-Lokal Nautilus Sóller. Die Gegend rund um Port de Sóller gilt als weniger touristisch als andere Flecken der Insel. Es findet sich der einzige geschützte Hafen dort an der Nordwestküste der Insel.

Entspannung im Mittelpunkt

Auch zum Shopping geht es für Amira, wie sie schreibt und dann ins Spa - was für eine herrliche Auszeit nach dem ganzen Stress, den sie mit dem Hausbau hatte.

