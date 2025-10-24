Pochers Tochter Nayla verrät, warum sie keinen Alkohol trinkt – und lobt ihren Papa

In ihrem Podcast sprechen Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden über ihre Teenager-Tochter Nayla – und die findet rührende Worte über ihren Papa.

In der neuen Folge des Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" wird es emotional. Alessandra Meyer-Wölden (42) erzählt, dass ihre gemeinsame Tochter Nayla (15) über ihren Vater Oliver Pocher (47) gesprochen hat – und das auf besonders liebevolle Weise.

Wie Meyer-Wölden berichtet, war Nayla kürzlich "auf einer Party". Während viele Eltern bei diesem Wort nervös werden, nimmt Pocher die Situation mit Humor. "Mit 15 musst du ja froh sein, wenn du nicht Oma wirst", witzelt er und hinterfragt, was seine Ex eigentlich unter "Party" versteht. Sandy erklärt, Nayla habe sich "mit drei oder vier Leuten getroffen und Musik gehört". Pocher schmunzelt: "Das ist doch keine Party, die treffen sich einfach."

Ehrliches Gespräch zwischen Mutter und Tochter

Doch das Thema bekommt schnell eine ernste Note. Meyer-Wölden erzählt, sie habe mit Nayla offen über Alkohol, Rauchen und Drogen gesprochen. Die 15-Jährige reagierte reif und beruhigend: "Mama, du musst dir keine Sorgen machen. Ich soll ihr vertrauen."

Den Grund für ihre Zurückhaltung nannte Nayla gleich mit – und der rührte beide Elternteile. "Weißt du Mama, Papa trinkt keinen Alkohol, hat noch nie geraucht und nimmt keine Drogen – und der hat auch Spaß", soll Nayla gesagt haben. Meyer-Wölden bezeichnete das als "süß" und lobte die Wertschätzung ihrer Tochter. Auch Pocher zeigte sich sichtlich bewegt, bevor er – ganz der Comedian – wieder zum nächsten Witz überging.

Familie Pocher

Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden haben drei gemeinsame Kinder: Tochter Nayla (15) sowie die Zwillingssöhne Elian und Emanuel (13). Aus seiner Ehe mit Amira Aly (33) hat Pocher zwei weitere Söhne, geboren 2019 und 2020.