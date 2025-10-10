Oliver Pocher verliert Sohn auf der Wiesn und geht mit Ex-Schwiegermama feiern

Der Comedian war mit seinen Kindern und seiner Ex-Schwiegermama auf dem Oktoberfest und passte kurz nicht auf, schon war sein Kind verschwunden.

Beim Besuch des Münchner Oktoberfests 2025 sorgte Entertainer Oliver Pocher, 47, einmal mehr für Schlagzeilen – diesmal allerdings in seiner Rolle als Vater. Ohne weibliche Begleitung, dafür aber mit drei seiner Kinder unterwegs, erregte er nicht nur Aufmerksamkeit bei den Wiesn-Besuchern, sondern brachte auch Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden, 42, und deren Mutter kurz zum Stirnrunzeln.

Denn tatsächlich kam es zu einem kleinen Schreckmoment: Einer der Söhne war plötzlich verschwunden. Doch Pocher bewahrte die Ruhe. Statt hektisch zu reagieren, setzte er auf eine erstaunlich entspannte Suchstrategie und behielt die Nerven.

Durchsage für Pocher

Glücklicherweise löste sich die turbulente Situation schnell auf: Ein Lautsprecherhinweis führte Vater und Sohn wieder zusammen – der Kleine hatte sich einfach verlaufen. „Tiefenentspannt“, kommentiert Pocher selbst, habe er die Lage gemeistert.

Auch die Ex-Frau nahm es mit Humor. In der neuen Podcast-Folge von „Die Pochers! Frisch recycelt“ scherzte sie: „War ja klar, dass du mindestens ein Kind verlierst.“ Nach dem Vorfall ging es für die Kinder zurück ins Hotel, während Pocher sich mit der Ex-Schwiegermutter ins Käferzelt begab. Ein Wiesn-Drama mit glücklichem Ende!