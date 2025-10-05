Oktoberfest: Video zeigt Wetter-Wahnsinn auf der Wiesn

Das Wiesn-Finale war vor allem vom schlechten Wetter geprägt.

Am Sonntag stand das Wiesn-Finale am Programm. Das Wetter spielte dabei allerdings eher weniger mit. Der letzte Tag des Oktoberfests 2025 war verregnet. Der Temperatur-Höchstwert lag lediglich bei mageren 12 Grad.

Schon am Vortag regnete es teils heftig am Oktoberfest. Gegen 16.30 Uhr setzte Starkregen ein. Binnen weniger Minuten bildeten sich große Pfützen. Im Netz kursiert ein Video der tumultartigen Szenen. Nach rund zehn Minuten, in denen es wie aus Kübeln vom Himmel runterkam, beruhigte sich das Wetter wieder etwas.