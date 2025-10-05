Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
Wetter-Wahnsinn Wiesn
© TikTok / tom.suckow

Starkregen

Oktoberfest: Video zeigt Wetter-Wahnsinn auf der Wiesn

05.10.25, 21:55
Teilen

Das Wiesn-Finale war vor allem vom schlechten Wetter geprägt. 

Am Sonntag stand das Wiesn-Finale am Programm. Das Wetter spielte dabei allerdings eher weniger mit. Der letzte Tag des Oktoberfests 2025 war verregnet. Der Temperatur-Höchstwert lag lediglich bei mageren 12 Grad. 

@tom.suckow Starkregen auf dem Oktoberfest #oktoberfest #regen #tomsuckow ♬ original sound - tom suckow
 

Schon am Vortag regnete es teils heftig am Oktoberfest. Gegen 16.30 Uhr setzte Starkregen ein. Binnen weniger Minuten bildeten sich große Pfützen. Im Netz kursiert ein Video der tumultartigen Szenen. Nach rund zehn Minuten, in denen es wie aus Kübeln vom Himmel runterkam, beruhigte sich das Wetter wieder etwas.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden