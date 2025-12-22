Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Papst
© AFP

Zu Weihnachten

Papst übt scharfe Kritik an der Kurie

22.12.25, 12:24
Teilen

Leo XIV. warnt vor "Geistern der Spaltung" und ruft zu Einheit und Zusammenarbeit in der Kirche auf

Papst Leo XIV. hat bei traditionellen Weihnachtsgrüßen an die Römische Kurie am Montag zu Einheit und Zusammenarbeit aufgerufen. Oft würden hinter scheinbarer Ruhe "die Geister der Spaltung" wirken. "Man läuft Gefahr, Opfer von Ideologie und Starrheit zu werden", warnte Leo XIV. Er kritisierte Ehrgeiz und Machtstreben in der Kurie. Die Römische Kurie ist die zentrale Verwaltungsstruktur der römisch-katholischen Kirche und dient dem Papst als Leitungs- und Beratungsgremium.

Die Kurie solle sich nicht auf Verwaltung und interne Abläufe beschränken, sondern als "Zeugen des Reiches Gottes" wirken und universelle Brüderlichkeit fördern, betonte der Papst. "Es ist schön, wenn Masken und Hinterlist fallen, wenn Menschen nicht benutzt oder übergangen werden, und jeder in seinem Wert und Können anerkannt wird", so der Papst. Er verwies auf die Dringlichkeit von "Mission und Gemeinschaft" - sowohl innerhalb der Kirche als auch gegenüber der Welt.

Die Kurie solle missionarisch arbeiten und die pastorale Sorge für die Ortskirchen fördern. Leo XIV. betonte, dass die Zusammenarbeit in einer synodalen Kirche nicht nur durch Worte, sondern durch konkrete Gesten im Alltag gelebt werden müsse. "Es gibt eine persönliche Umkehr, die wir anstreben müssen, damit die Liebe Christi in unseren Beziehungen sichtbar wird", sagte er. Weihnachten trage das Geschenk des Friedens in sich und lade dazu ein, "ein prophetisches Zeichen in einem fragmentierten kulturellen und menschlichen Kontext" zu werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden