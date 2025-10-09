Alkohol, Verlobung und Koks-Rückfall: Die GANZE Akte des neuen Teichtmeister-Absturzes

Der frühere Burgschauspieler Florian Teichtmeister ist auf der Wiesn festgenommen worden. Jetzt kommen ALLE Hintergründe von Teichtmeisters Rückfall ans Licht

Im Zusammenhang mit seiner rechtskräftigen Verurteilung waren Teichtmeister strenge Auflagen erteilt worden. Unter anderem wurde ihm für die Dauer einer fünfjährigen Probezeit der Konsum von jeglichen Suchtmitteln untersagt.

Teichtmeister: Am 27. September am Oktoberfest mit Kokain aus Verkehr gezogen

"Behandlung wie bei einer Krisenintervention"

In der am 1. Oktober vom Wiener Landesgericht erlassenen Festnahmeanordnung wurden die Festnahme und umgehende Überstellung Teichtmeisters in die forensisch-psychiatrische Abteilung der Justizanstalt (JA) Wien-Josefstadt "ohne unnötigen Aufschub" zur "Behandlung wie bei einer Krisenintervention" festgelegt.

© TZOe Fuhrich

Basis der Festnahmeanordnung war, dass das Landesgericht am 30. September von der Münchner Polizei verständigt worden war, "dass der Betroffene am 27. September 2025 am Oktoberfest auf frischer Tat beim Besitz und Konsum von Kokain betreten wurde", wie der Festnahmeanordnung zu entnehmen ist.

"Wieder diesem Suchtgift verfallen"

Zuletzt hatte Teichtmeister Mitte Juni einen Drogentest bei Gericht abgegeben, um nachzuweisen, dass er sich an die entsprechende Weisung hält. "Der nunmehrige Rückfall in den Kokainkonsum bei Nichtvorliegen von Nachweisen negativer Drogentests zumindest für den Zeitraum der letzten dreieinhalb Monate lässt befürchten, dass der Betroffene wieder diesem Suchtgift verfallen ist, wobei das genaue Ausmaß dieses Rückfalls noch nicht abschätzbar erscheint", heißt es in der Festnahmeanordnung.

© Getty

Die Hintergründe

"Es war ein einmaliger Ausrutscher", erklärt sein Verteidiger Rudolf Mayer gegenüber oe24. An dem Tag am Oktoberfest in München hätte er zum ersten Mal nach seiner Verurteilung über die Stränge geschlagen. "Er trank an diesem Abend zu viel", erklärt der renommierte Anwalt. Laut seinem Klienten wäre dadurch die Hemmschwelle gefallen, deshalb hätte er zu den Drogen gegriffen. "Das Koks hatte ihm jemand aus einer Gruppe am Oktoberfest angeboten, den Rest wollte er wieder zurückgeben." Eigentlich hätte Teichtmeister dann nur eine "Line" ziehen wollen. Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt sei er schließlich erwischt worden.

Er ist verlobt

Besonders brisant: Obwohl es Florian Teichtmeister bereits seit April wieder erlaubt ist Alkohol zu trinken, griff dieser erst wieder am 12. September zu einem Glas. Anlass zum Anstoßen war seine eigene Verlobung mit seiner neuen Freundin, die sich erst nach der Verurteilung im September 2023 des mittlerweile 45-Jährigen mit ihm eingelassen hatte. Dass ihr Verlobter mehr als zwei Wochen später festgenommen wurde, damit hätte sie wohl nicht gerechnet. Am Oktoberfest sei sie zwar dabei gewesen, hätte aber nichts von dem Rückfall ihres Zukünftigen mitbekommen.

© oe24

© APA/BARBARA GINDL

Wie es weitergeht

Ob es erforderlich ist, Teichtmeister in Haft bzw. in einem forensisch-therapeutischen Zentrum zu behalten, hängt von den gutachterlichen Feststellungen ab. "Im weiteren Verfahren wird sodann nach Anhörung sämtlicher Beteiligter, Abklärung des Ausmaßes des Rückfalls in den Suchtgiftkonsum und Einholung eines aktuellen forensisch-psychiatrischen Gutachtens über eine Krisenintervention oder einen Widerruf des vorläufigen Absehens vom Vollzug der Maßnahme zu entscheiden sein", wird dazu in der Festnahmeanordnung ausgeführt.

Zweijährigen Bewährungsstrafe

Der Ex-Schauspieler hatte in seinem Prozess neben der zweijährigen Bewährungsstrafe die infolge einer gutachterlich attestierten psychischen Störung angeordnete Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum ebenfalls bedingt nachgesehen bekommen. Das Gericht ordnete eine engmaschige Therapie und Kontrollen an, vor allem was den Konsum von Drogen und Alkohol betrifft. Per Weisung wurde Teichtmeister zu absoluter Drogenabstinenz verpflichtet.