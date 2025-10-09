Alles zu oe24VIP
oe24.at
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Lola Weipert und Oliver Pocher
© Instagram/Oliver Pocher/Getty Images

Ekelhaft

Oliver Pocher teilt gegen Lola Weipert aus: "Auf Vergewaltigungstour"

09.10.25, 11:10
Teilen

Der Comedian hat zurzeit ein neues Lieblingsopfer: Lola Weipert postet täglich von ihrer Weltreise und Pocher wirft ihr "Lügen" vor. 

Oliver Pocher (47) ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – und diesmal hat es wieder Moderatorin Lola Weippert (29) getroffen. Die ehemalige „Let's Dance“-Teilnehmerin ist aktuell auf Weltreise und lässt ihre Follower täglich an ihren Abenteuern teilhaben. Doch statt Bewunderung erntet sie vom Comedian vor allem Spott.

Mehr lesen: 

In ihren Instagram-Storys teilte Pocher zwei Fotos von Weippert, die sie in sportlicher Kleidung in ihrem Camper zeigen. Dazu kommentierte er gewohnt bissig:
„Welch natürliches, ungestelltes Foto mit gespreizten Beinen... Heute gab es auch wieder dramatische Lügengeschichten!“

"Oberteil passt zum Kehrblech!"

Doch damit nicht genug: Zu einem weiteren Bild, das die Moderatorin mit Schaufel und Besen zeigt, legte Pocher nach: „Und schon wieder waren zwielichtige Gestalten auf Vergewaltigungstour rund um Lolas Pinocchio Tour 2025 unterwegs. P.S.: Oberteil passt perfekt zum Kehrblech!“

Lola Weippert selbst hatte die Aufnahmen im Rahmen ihrer täglichen Reise-Updates gepostet, in denen sie ihre Follower mitnimmt und


 persönliche Einblicke gibt. Pocher hingegen nutzt ihre Posts offenbar, um sich über die Inszenierung auf Social Media lustig zu machen – ein Stil, der für ihn längst typisch ist.

Wie Lola Weippert auf die jüngsten Spitzen reagieren wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch: Oliver Pocher hat mit seinen provokanten Kommentaren erneut für Gesprächsstoff gesorgt.

