Oliver Pocher teilt gegen Lola Weipert aus: "Auf Vergewaltigungstour"

Der Comedian hat zurzeit ein neues Lieblingsopfer: Lola Weipert postet täglich von ihrer Weltreise und Pocher wirft ihr "Lügen" vor.

Oliver Pocher (47) ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – und diesmal hat es wieder Moderatorin Lola Weippert (29) getroffen. Die ehemalige „Let's Dance“-Teilnehmerin ist aktuell auf Weltreise und lässt ihre Follower täglich an ihren Abenteuern teilhaben. Doch statt Bewunderung erntet sie vom Comedian vor allem Spott.

Mehr lesen:

In ihren Instagram-Storys teilte Pocher zwei Fotos von Weippert, die sie in sportlicher Kleidung in ihrem Camper zeigen. Dazu kommentierte er gewohnt bissig:

„Welch natürliches, ungestelltes Foto mit gespreizten Beinen... Heute gab es auch wieder dramatische Lügengeschichten!“

"Oberteil passt zum Kehrblech!"

Doch damit nicht genug: Zu einem weiteren Bild, das die Moderatorin mit Schaufel und Besen zeigt, legte Pocher nach: „Und schon wieder waren zwielichtige Gestalten auf Vergewaltigungstour rund um Lolas Pinocchio Tour 2025 unterwegs. P.S.: Oberteil passt perfekt zum Kehrblech!“

Lola Weippert selbst hatte die Aufnahmen im Rahmen ihrer täglichen Reise-Updates gepostet, in denen sie ihre Follower mitnimmt und

persönliche Einblicke gibt. Pocher hingegen nutzt ihre Posts offenbar, um sich über die Inszenierung auf Social Media lustig zu machen – ein Stil, der für ihn längst typisch ist.

Wie Lola Weippert auf die jüngsten Spitzen reagieren wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch: Oliver Pocher hat mit seinen provokanten Kommentaren erneut für Gesprächsstoff gesorgt.