Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: So lief ihre Trennung wirklich ab

Nach dem überraschenden Liebesaus von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im August spricht die Influencerin nun erstmals offen darüber, wie die Trennung ablief und wie sie heute mit dem Sänger umgeht.

Nach dem Liebes-Aus von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa herrschte zunächst Funkstille. Nun spricht die Influencerin erstmals offen darüber, wie es zur Trennung kam – und wie das Verhältnis zu ihrem Ex-Partner heute aussieht.

Mehr lesen:

Eigentlich schien alles auf eine gemeinsame Zukunft hinzudeuten: Der Sänger und die Influencerin wollten zusammenziehen und planten sogar ihre Hochzeit. Doch im August 2025 erklärten sie auf Instagram das endgültige Ende ihrer Beziehung. „Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben“, hieß es damals in dem gemeinsamen Statement. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder – Leano (2) und Amelio (1).

„Mir geht es wirklich sehr gut“ – Laura Maria über das Leben nach der Trennung

Im Gespräch mit RTL zeigt sich Laura Maria Rypa nun gefasst und positiv gestimmt. „Mir geht es wirklich sehr gut. Pietro und ich haben ein sehr gutes Verhältnis – auch aufgrund der Kinder. Aber auch so verstehen wir uns unfassbar gut“, erzählt sie.

Gespräche

Wie die 29-Jährige weiter erklärt, habe es keinen konkreten Auslöser für das Beziehungsende gegeben. „Es gab keinen speziellen Grund“, sagt sie. Vielmehr hätten sich über die Jahre kleinere Dinge aufgestaut, die immer wieder Thema gewesen seien. Schließlich hätten sie und Lombardi beschlossen, ehrlich miteinander zu sprechen – „wie zwei erwachsene Menschen“.

Pietro Lombardi und seine Laura © Instagram

„Klar, war es eine dumme Situation, weil wir kurz vor dem Umzug standen. Aber am Ende denkt man wirklich in erster Linie an die Kinder und schaut, was das Beste für einen ist“, betont sie.

Familienalltag trotz Trennung

Aktuell lebt Laura Maria Rypa mit den beiden Söhnen bei ihren Eltern, während Pietro Lombardi vorübergehend bei Comedian Oliver Pocher untergekommen ist. Der Kontakt zwischen den Ex-Partnern bleibt dennoch eng. „Die Kinder sehen fast jeden Tag den Papa“, erzählt sie. Deshalb würden Leano und Amelio die Trennung bislang „noch nicht so extrem“ wahrnehmen.

Trotz des Liebesendes unterstützen sich die beiden weiterhin gegenseitig – sowohl privat als auch beruflich. „Pietro unterstützt mich in meinen Projekten mit meiner Firma und meinem Parfüm. Ich unterstütze ihn bei seinen Shows und werde wahrscheinlich auch mit den Kindern da sein“, so die Influencerin.