Laura Rypa Pietro Lombardi
© Getty Images

On-/Off-Beziehung

Nach siebter Trennung – Laura Maria Rypa schließt Liebes-Comeback mit Pietro Lombardi nicht aus

26.09.25, 13:22
Teilen

Sieben Trennungen in wenigen Jahren – die On-Off-Beziehung von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sorgt erneut für Gesprächsstoff. Nun spricht die Influencerin über die Zukunft mit dem DSDS-Sieger

Im Interview mit RTL betont Laura Maria: "Ein Liebes-Comeback ist nicht ausgeschlossen. Aber jetzt gerade so wie es ist, ist für uns alle am besten. Man muss gegenseitig an sich selber arbeiten. Das ist das Wichtigste." Besonders wichtig sei der 29-Jährigen, dass die Kinder nicht unter dem Beziehungschaos leiden. "Also, alles, was zwischen uns ist, das ist zwischen uns. (...) Aber für die Kinder ziehen wir gemeinsam an einem Strang", erklärt sie.

Pietro Lombardi
© getty

Alltag nach der Trennung

Beim Geburtstag ihres Sohnes traf das Paar zuletzt aufeinander. Abseits davon leben sie getrennt: Laura wohnt aktuell wieder bei ihren Eltern, nachdem das geplante gemeinsame Haus noch immer Baustelle ist. "Es ist ja schön, dass meine Eltern mich aufgenommen haben. Aber man möchte auch hin und wieder schon seine eigene Privatsphäre haben und einen Rückzugsort haben." Deshalb denke sie über einen Umzug nach.

Pietro

Pietro

© Instagram

Pietro hingegen hat eine ungewöhnliche Lösung gefunden: Der Sänger ist zu Comedian Oliver Pocher gezogen – und wohnt dort im Keller.

