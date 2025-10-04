Marc Terenzi packt über Affären aus: "Habe Sie betrogen"

Vor seinem Einzug bei „Promi Big Brother“ überrascht Marc Terenzi mit einem offenen Geständnis zu seiner früheren Beziehung mit Gina-Lisa Lohfink.

Am Samstag, 4. Oktober, zieht Marc Terenzi ins Haus von „Promi Big Brother“. Doch schon davor sorgt er für Schlagzeilen: In einem Interview mit Oliver Pocher („Klartext“) spricht der Musiker über seine Vergangenheit und räumt ein, Gina-Lisa Lohfink während ihrer Beziehung mehrfach betrogen zu haben.

© RTL/Ruprecht Stempell

Offene Worte im Interview

Terenzi sagte klar: „Ich war der volle Fremdgeher. Ich war wirklich untreu. Gina Lisa war ein guter Teil meines Lebens. Sie war eine tolle Frau an meiner Seite, aber ich habe sie total abgefuckt.“

Beziehung als Mittel zum Zweck

Im Gespräch erklärt er auch, dass er die Partnerschaft damals bewusst genutzt habe, um weiter im Rampenlicht zu bleiben. Für Gina-Lisa Lohfink war das eine schwere Zeit – sie litt stark unter seinen Affären.

Gina-Lisa meint: „Marc hatte so eine krasse Sexsucht damals und hat alle Frauen mitgenommen, die kamen. Irgendwann nach der 35. habe ich mir gedacht: Bin ich so hässlich oder bin ich so scheiße? Wir hatten so oft Sex am Tag, das kann doch alles gar nicht sein.“

Neustart nach Klinikaufenthalt

Nach Jahren voller Eskapaden und einem Klinikaufenthalt in Berlin versucht der Sänger nun, sein Leben neu zu ordnen. Der Einzug ins TV-Haus dürfte der nächste Schritt sein, um sein Comeback vor den Kameras zu starten.