So viel steht fest: Satans Bratan wird für viel Wirbel sorgen!

Endlich mal wieder eine Staffel von "Promi Big Brother", bei der sich zusehen lohnen könnte, ist Österreich doch besonders gut vertreten!

Wie jetzt bekannt wurde, wird nämlich "Social Media Teufel" SatansBratan einziehen! Der Wiener ist für seine kecken Netz-Auftritte bekannt und hat schon in anderen Reality-Formaten ordentlich für Wirbel gesorgt.

SatansBratan aka Eric ist für seine Social-Beiträge, in denen er sich über Austro-Gewohnheiten lustig macht, bekannt. 2023 gewinnt der Wiener Content Creator mit seiner damaligen Partnerin die österreichische Reality-Show „Forsthaus Rampensau“, 2024 folgt die Teilnahme bei „Match in Paradise“. Der 25-Jährige kündigt an: „Ich möchte coole Leute kennenlernen und die Show unvergesslich machen. Mein Albtraum wäre, wenn ich mich mit keinem dort verstehe. Das glaube ich aber nicht.“

Terenzi nach Absturz dabei

Auch Boyband-Sänger Marc Terenzi wagt nach turbulenten Zeiten einen Neuanfang und zieht in das "Promi Big Brother"-Haus. Der 47-Jährige gehört auch zu den Kandidaten der neuen Staffel, wie Sat.1 am Montag bekannt gab. Das Reality-Format beginnt am 6. Oktober (20.15 Uhr, Sat.1). Zudem gibt es schon ab 4. Oktober einen 24-Stunden-Livestream.

Für Terenzi, einst Mitglied der Boygroup Natural und Ehemann von Sarah Connor, soll es die Rückkehr ins Reality-TV werden. 2017 gewann der Sänger, der in den USA geboren wurde, das RTL-Dschungelcamp. Dort hatte er sich mit einem Sprach-Mischmasch zum Publikumsliebling gemausert ("The Regels sind the Regels und wir müssen them einhalten").

Körperverletzung

Zuletzt erlebte Terenzi privat einige Höhen und Tiefen. 2022 kam er mit Moderatorin Verena Kerth zusammen, 2023 machte er ihr einen Heiratsantrag. 2024 gab das Paar die Trennung bekannt, 2025 trafen sich beide wieder vor Gericht und Terenzi wurde vom Vorwurf der vorsätzlichen Körperverletzung an Kerth freigesprochen. Nach Angaben von Sat.1 hat er zudem einen Klinikaufenthalt für Entzug und psychische Gesundheit hinter sich.

Sie sind auch dabei

Neben dem Sänger gab Sat.1 weitere "Promi Big Brother"-Bewohner bekannt. Im von Kameras dauerüberwachten Haus in Köln beziehen demnach auch noch Schauspielerin Doreen Dietel ("Dahoam is Dahoam"), Reality-Größe Paco Herb ("Love Island"), TV-Sternchen Pinar Sevim ("Die Teenie-WG") und der Wiener TikToker SatansBratan für einige Zeit Schlafplätze. Weitere Mitglieder der Promi-Wohngemeinschaft waren schon zuvor verraten worden, etwa Ex-"Bachelor" Andrej Mangold und Schlagersänger Achim Petry.