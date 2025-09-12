Marc Terenzi über Alkohol und Ex Verena Kerth: "Hat mich zerstört"

Nach einer schweren Zeit voller Krisen wagt Marc Terenzi einen Neuanfang. Statt sich Hals über Kopf in eine neue Beziehung zu stürzen, setzt der Sänger auf Selbstfürsorge, Karriere und einen nüchternen Lebensstil.

Kein Platz für Romantik – zumindest noch nicht. Der Sänger Marc Terenzi hat nach turbulenten Monaten einen klaren Entschluss gefasst: Sein Privatleben soll vorerst frei von Beziehungen bleiben. Stattdessen konzentriert sich der 47-Jährige ganz auf seine Gesundheit, seine Karriere und den Aufbau eines stabilen Alltags.

Mehr lesen:

Nach der Trennung von Verena Kerth im Juli 2024 und einem anschließenden Klinikaufenthalt in Berlin – wegen Alkoholproblemen und psychischer Belastungen – lebt Terenzi inzwischen allein. Im Gespräch mit BILD erklärt er: „Als ich mich für den Aufenthalt in der Klinik entschieden habe, war klar, dass ich meine ganze Energie in den Neustart investieren muss. Ich musste erst wieder herausfinden, wer ich eigentlich bin. Gesundheit, persönliches Wachstum und meine Zukunft stehen für mich jetzt an erster Stelle.“

Gebrochen und geheilt

Der Bruch mit Kerth hatte tiefe Spuren hinterlassen. Die Beziehung beschreibt er heute als „schmerzhaft“ und „manipulativ“ – eine Erfahrung, die ihn an seine Grenzen brachte. Im August 2024 wies sich der frühere Dschungelkönig selbst in eine Entzugsklinik ein, absolvierte danach eine Reha. „Es hat mich in einer Weise zerstört, die ich nie erwartet hätte“, so Terenzi. Auch eigene Fehler verschweigt er nicht: Sein Missbrauch von Alkohol und Drogen habe das Scheitern zusätzlich befeuert.

Seit seiner Therapie hat sich viel verändert. Ende 2024 nahm er an einem strengen Trainingsprogramm eines Freundes in der Türkei teil, danach zog er nach Mallorca. Dort arbeitet er nicht nur an seinem musikalischen Comeback, sondern eröffnete gemeinsam mit Manager Jan Witte im Juni auch eine Eisdiele.

Marc Terenzi & Verena Kerth © Instagram

Was in seinem Leben derzeit fehlt, ist eine Partnerin – doch Terenzi sieht das gelassen: „Liebe ist etwas Wunderbares. Aber momentan muss ich zuerst fertigbringen, was ich begonnen habe, und mir das Leben aufbauen, das ich mir wünsche. Niemand will auf Dauer allein sein, und tief in mir glaube ich noch immer an ,die Eine‘. Aber jetzt ist es wichtig, dass ich mich auf mich selbst konzentriere und etwas schaffe, auf das ich stolz sein kann.“