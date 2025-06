Marc Terenzi: Liebeserklärung an Ex Sarah Connor

Anlässlich ihres Geburtstags richtete Marc Terenzi süße Worte an die Sängerin, die für ihn immer "die wichtigste Frau meines Lebens" bleiben wird.

Es ist ein unerwartet emotionales Zeichen der Verbundenheit: Zum 45. Geburtstag seiner Ex-Frau Sarah Connor teilt Marc Terenzi ein altes Pärchenfoto – und findet dabei Worte, die nicht nur langjährige Fans des einstigen Promi-Traumpaares berühren dürften.

Mehr lesen:

In dem Posting auf Instagram blickt der 46-Jährige auf die gemeinsame Vergangenheit mit der Sängerin zurück, mit der er zwei Kinder hat und über Jahre eine öffentlichkeitswirksame Beziehung führte. Unter das nostalgische Foto aus früheren Tagen schreibt Terenzi: „Alles Gute zum Geburtstag. Du bist noch immer die wichtigste Frau in meinem Leben. Selbst nach all den Jahren.“

Er lobt Connors Stärke, Leidenschaft und Fürsorglichkeit – Eigenschaften, die sie für ihn „unvergesslich“ machen. Ein seltener öffentlicher Moment der Anerkennung für eine Frau, mit der ihn mehr verbindet als nur gemeinsame Musik und Medienauftritte.

Eine Liebe, die Geschichte schrieb

Kennengelernt haben sich Sarah Connor und Marc Terenzi Anfang der 2000er. Während sie als aufstrebende deutsche Pop-Sängerin ihre Karriere vorantrieb, war er Mitglied der Boyband „Natural“. Aus der medienwirksamen Romanze wurde bald mehr: Das Paar heiratete 2005, bekam Sohn Tyler (2004) und Tochter Summer (2006). Ihre Liebe wurde im Rahmen der Reality-Show „Sarah & Marc in Love“ auch einem breiten TV-Publikum zugänglich gemacht.

Doch wie bei vielen Beziehungen im Rampenlicht folgten bald schwierige Jahre. Die Ehe scheiterte – 2008 trennten sich die beiden, 2010 folgte die Scheidung. Trotz allem riss der Kontakt nie völlig ab.

Mit diesem Posting gratulierte Marc Terenzi seiner Ex-Frau Sarah Connor. © Instagram

Unterstützung in der schwersten Zeit

Die Verbindung zwischen Terenzi und Connor bekam in den letzten Jahren eine neue Tiefe – vor allem aufgrund der persönlichen Krise, in die der Sänger nach der Trennung von seiner Ex-Partnerin Verena Kerth schlitterte. Alkoholprobleme, finanzielle Schwierigkeiten und gesundheitliche Rückschläge prägten diese Phase. 2024 machte Marc Terenzi öffentlich, dass er sich in stationäre Therapie begeben hatte.

Was viele überraschte: Ausgerechnet Sarah Connor und ihr heutiger Lebenspartner Florian Fischer waren es, die ihn in dieser Zeit auffingen. Sie organisierten nicht nur medizinische Hilfe, sondern unterstützten ihn auch finanziell – und gaben ihm Halt. In späteren Interviews sprach Terenzi offen über die Bedeutung dieser Hilfe:

„Ich bin sehr dankbar, dass ich sie alle in meiner dunkelsten Zeit in meinem Leben habe.“





Ein Zeichen des Respekts – und der Dankbarkeit

Heute geht es Marc Terenzi wieder besser. Das öffentliche Geburtstags-Posting ist mehr als nur ein Rückblick – es ist ein Zeichen von Reife, Respekt und tiefer Dankbarkeit. Auch wenn die Liebe zwischen Sarah Connor und ihm längst Geschichte ist, verbindet die beiden offenbar mehr denn je: Vertrauen, Familie – und eine gegenseitige Wertschätzung, die selbst über Trennung und schwierige Jahre hinaus Bestand hat.