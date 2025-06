Mike Heiter & Leyla Lahouar: Vorwurf der Steuerhinterziehung!

Die beiden Reality-TV-Stars stecken mitten in den Hochzeitsvorbereitungen - jetzt gibt es Ärger mit dem Finanzamt. Mike Heiter soll seine Verträge offenlegen.

Die Hochzeit soll der schönste Tag im Leben sein – für Mike Heiter und Leyla Lahouar ist genau das geplant: eine Märchenhochzeit, live übertragen am 30. August. Doch während die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, sorgt ein anderer Termin für Unruhe – diesmal nicht am Standesamt, sondern beim Finanzamt.

Wie bekannt wurde, ermittelt das Landesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität in Bonn gegen Mike Heiter wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Ein entsprechendes Schreiben ging am 4. Juni beim Medienhaus Axel Springer ein. Der Grund: eine laufende geschäftliche Zusammenarbeit – unter anderem soll Heiters Hochzeit für Bild gestreamt werden.

Was die rechtliche Lage betrifft, stellt Promi-Anwalt Paul Vogel gegenüber Bild klar – ohne selbst in den Fall involviert zu sein: „Der Beschuldigte ist nicht verpflichtet, sich selbst zu belasten. Aber es kann sinnvoll sein, durch die Verteidigung die Vorwürfe aktiv zu entkräften – idealerweise in enger Zusammenarbeit mit Steuerberatern.“

Hochzeitsglocken

Trotz aller Widrigkeiten bleibt Leyla ihrem Mike treu. Noch stehen alle Zeichen auf Hochzeit – aber der Schatten der Finanzermittlungen wirft sich unübersehbar auf das sonst so strahlende Bild eines Promipaares auf dem Weg zum Jawort.