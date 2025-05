Fake-Vorwürfe gegen Mike Heiter und Leyla Lahouar

Die beiden Reality-Stars sorgten in den letzten Tagen für viel Wirbel. Jetzt verrät Leyla, ob alles nur inszeniert war.

Ihr Liebesdrama sorgte in den letzten Tagen für Schlagzeilen: Während Reality-Star Mike Heiter (32) mit seinen Freunden auf Ibiza das Leben genoss, flossen bei seiner Verlobten Leyla Lahouar (28) zu Hause die Tränen. Der Auslöser: Eine Followerin hatte ihr gesteckt, Mike sei auf der Partyinsel anderen Frauen zu nahe gekommen. Die Behauptung stellte sich später zwar als falsch heraus – doch da war der Schaden schon angerichtet.

PR-Aktion?

Leyla reagierte heftig: Sie weinte öffentlich in ihren Stories, machte ihrem Ärger über Mike Luft – und blockierte ihn sogar! Heute bereut sie ihren emotionalen Ausbruch. Und doch sieht sie sich nun mit einem neuen Vorwurf konfrontiert: Alles sei nur Show gewesen, behaupten manche – ein PR-Stunt für Klicks.





Leyla wehrt sich

„Dass ich komplett eskaliert bin und das halbe Land es mitbekommen hat, ist ja kein Geheimnis“, gesteht Leyla in einem neuen Video. Dabei wirkt sie ernst und angespannt. „Aber ich möchte ein paar Dinge klarstellen. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisserl peinlich, was da in den Kommentaren steht. Alle glauben, sie wissen genau, wie unser Leben läuft“, so die Influencerin weiter. Aussagen wie „Die machen das nur für PR, nur für Klicks, nur für die Kohle“ seien völliger Unsinn, betont sie.

Tatsächlich habe sie durch ihren Gefühlsausbruch eher Nachteile gehabt: Eine Kooperation sei geplatzt, das virale Video mittlerweile gelöscht – Einnahmen habe sie dadurch nicht erzielt. „Ganz im Gegenteil – ich hab Geld verloren“, sagt sie deutlich.

Mike und Leyla posten wieder verliebte Selfies © Instagram

„Ich war einfach nur eine Frau, die komplett durchgedreht ist. Ich war traurig, hab überreagiert – Punkt“, erklärt sie. Und dann wendet sie sich direkt an ihre Followerinnen: „Seien wir ehrlich – rastet ihr nicht auch mal aus, wenn euer Lipliner vergriffen ist? Wenn euch jemand die Vorfahrt nimmt? Wir drehen durch bei allem Möglichen. Ich hab’s halt öffentlich gemacht – ja, war deppert. Und am meisten tut es mir leid für Mike.“

Alles wieder gut?

Mittlerweile hat Mike seiner Leyla den Ausraster verziehen. Die beiden konnten sich aussprechen, haben sich offenbar wieder zusammengerauft – und planen weiterhin ihre Traumhochzeit. Der Wirbel scheint also überstanden zu sein. Zumindest vorerst.