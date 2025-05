Liebes-Krise vor Traumhochzeit: Tränen-Drama bei Mike Heiter und Leyla Lahouar

Drei Monate vor ihrer Hochzeit eskalierte ein Streit - Mike soll angeblich auf Ibiza fremdgeflirtet haben. Ist das das Ende ihrer Beziehung?

Drei Monate vor dem geplanten Ja-Wort gab es heftigen Streit zwischen Reality-TV-Star Mike Heiter und seiner Verlobten Leyla Lahouar. Auslöser: Ein Männer-Wochenende auf Ibiza – und angebliche Flirtereien des Bräutigams in spe mit fremden Frauen.

Leyla ist vorsichtig

Leyla, die in der Vergangenheit bereits bittere Erfahrungen in einer toxischen Beziehung gemacht hat, reagierte heftig: Auf Instagram zeigte sie sich tief verletzt und den Tränen nahe. „Ich bin einfach richtig enttäuscht und schockiert“, vertraute sie ihrer Community an – und zog sich vorerst zurück. Von Mike wollte sie zu diesem Zeitpunkt nichts mehr wissen. Auch telefonisch war sie für ihn nicht mehr erreichbar.

Mike hingegen zeigte sich fassungslos und wies alle Vorwürfe entschieden zurück. In einem ausführlichen Instagram-Statement beteuerte er seine Unschuld: „Es ging nicht einmal ansatzweise ums Flirten“, versicherte er – und ergänzte: „Ich bin doch nicht blöd! Ich bin überglücklich mit Leyla, warum sollte ich das aufs Spiel setzen?“

Das Ende einer öffentlichen Liebe?

Wie die BILD-Zeitung berichtet, kam es nach seiner Rückkehr zu einem nächtlichen Krisengespräch. Leyla reiste extra aus Venedig an, Mike nahm sofort den Flieger zurück nach Deutschland. Im gemeinsamen Haus in Frankfurt am Main redeten die beiden bis spät in die Nacht – mit klärendem Ergebnis.

Die Entwarnung folgte kurz darauf: Das Paar ist weiterhin zusammen. Leyla meldete sich später bei ihren Fans zurück – diesmal reumütig. Sie habe überreagiert und es tue ihr leid, ihren Verlobten aufgrund einer unbelegten Nachricht in Verruf gebracht zu haben.

Vertrauensprobleme

„Wir haben viel gesprochen und werden uns später noch einmal zusammensetzen. Natürlich wollen wir an unserer Beziehung arbeiten – weil wir uns lieben“, so Leyla. Und sie stellt klar: „Mike ist kein Fremdgeher.“

Dennoch bleibt ein emotionales Nachspiel: „Es gibt einiges zu reparieren“, meint sie unter Tränen. „Weil ich einfach zu emotional reagiert habe.“