Leyla Lahouar und Mike Heiter: Eifersuchts-Drama vor "Let's Dance"

Am Freitag geht die beliebte Show in die 18. Staffel. Victoria Swarovski moderiert und Leyla Lahouar tanzt. Sehr zum Leid ihres Partners Mike Heiter.

Ab 21. Februar tanzt Leyla Lahouar (28) auf dem Parkett von "Let's Dance" – eine große Herausforderung für sie und ihren Verlobten Mike Heiter (32). Während sie gerade versucht, sich alle Tanzschritte zu merken, scheint ihr Verlobter ein Problem mit Eifersucht zu haben, wie Leyla gegenüber RTL offenbart. "Also, ich glaub', Mike wird sich da ein Zelt aufbauen und beim ganzen Training überall dabei sein", sagt sie lachend.





Offensichtlich schwingt Eifersucht mit, was weitere Aussagen bekräftigen. "Mike, der ist natürlich auch schon in gewissen Situationen eifersüchtig, aber das finde ich süß, weil es eine gesunde Eifersucht ist", sagt Leyla. Große Sorgen hat sie nicht, gesteht aber Unsicherheiten bezüglich der Tänze ein. "Bei engen Tänzen wie Rumba denkt man: 'Boah, das ist schön'. Aber man muss mit einem fremden Mann tanzen, da kriegt man ein Grummeln im Bauch [...] Ich weiß gar nicht, ob ich mich da so öffnen kann", bemerkt sie zur Herausforderung.





Swarovski ist bereit

Auf Instagram geben die Tanz-Promis bereits erste Einblicke in die Trainings. "Die Stimmung? Unfassbar! Unsere Crew heißt Cha-Cha-Chicks", schreibt zum Beispiel Profitänzer Evgeny Vinokurov. Auch Victoria Swarovski ist bereit - sie freut sich ganz besonders darauf, wieder auf der Bühne zu stehen. Um sie wurde es seit Monaten ruhig. Nicht einmal beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel traf man auf die Kristallerbin.