"Let's Dance"-Star Leyla Lahouar und Mike Heiter basteln am Baby

Die beiden Reality-TV-Stars wollen bis zum Ende des Jahres Nachwuchs verkünden können. Mike Heiter spricht über die Zukunftspläne als Familie.

Bei Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) könnte es derzeit kaum besser laufen. Die Beziehung des Paares scheint auf einem Höhenflug zu sein – und das nicht nur öffentlich. In einer Instagram-Fragerunde am 21. April gewährte Mike intime Einblicke in seine Gedankenwelt und sprach überraschend offen über die gemeinsame Zukunft mit seiner Verlobten, der aktuellen „Let’s Dance“-Kandidatin.

Mehr lesen:

Größter Wunsch

Auf die Frage, was er sich am meisten für dieses Jahr wünsche, zögerte der Reality-TV-Star nicht lange: „Dass Leyla Ende des Jahres schwanger ist“, lautete seine klare Antwort. Ein Satz, der keinen Zweifel daran lässt – die beiden sind nicht nur Hals über Kopf verliebt, sondern auch bereit für den nächsten großen Schritt. Neben einer geplanten Sommerhochzeit steht auch das Thema Familienzuwachs ganz oben auf der Agenda.

Mike Heiters Traum: "Vier Kinder"

„Nach der Hochzeit möchten wir es gezielt darauf anlegen“, erklärte Mike weiter. Dabei bleibt es jedoch nicht bei einem Kind – er könne sich sogar eine größere Familie vorstellen. „Vier Kinder mit Leyla – das wäre mein Traum“, schwärmt er. Es scheint, als sei das Paar bereits mitten in der Zukunftsplanung angekommen.





Angespanntes Verhältnis

Doch auch Mikes Tochter Aylen (6), die aus der früheren Beziehung mit Elena Miras (32) stammt, spielt eine bedeutende Rolle in seinen Gedanken. Mit spürbarer Emotion sprach Mike darüber, wie sehr er sich wünscht, dass das Verhältnis zu seiner Tochter wieder enger wird. „Ich hoffe, dass es wieder so wird, wie es zwischen Vater und Tochter sein sollte“, sagte er ehrlich und berührte damit viele seiner Follower.

Traumhochzeit

Auch die bevorstehende Hochzeit hat für ihn eine besondere Bedeutung. Mike betonte, wie wichtig es ihm ist, dass dieser Tag genauso verläuft, wie sie ihn sich gemeinsam ausmalen – voller Gefühl, voller Magie und vor allem voller Liebe. Es soll der Auftakt zu einem neuen Lebenskapitel sein, das mit Vertrauen, Familienglück und vielen gemeinsamen Träumen gefüllt ist.





Mit so viel Offenheit und Emotionen haben Mike und Leyla einmal mehr bewiesen: Ihre Beziehung ist nicht nur ein Social-Media-Märchen, sondern tief verwurzelt – mit großen Plänen für die Zukunft.