Rosenkrieg um Stephanie Davis und den Clever-fit-Millionär

Unternehmer Alfred Enzensberger soll mit seines Ehefrau Aida via WhatsApp Schluss gemacht haben - jetzt tobt sie auf Instagram

Was als Bilderbuchkarriere begann, endet nun in einem öffentlichen Eklat: Unternehmer Alfred Enzensberger, Gründer der Fitnesskette „Clever fit“, steht im Zentrum eines erbitterten Rosenkriegs mit seiner Noch-Ehefrau Aida Enzensberger. Nach 17 Jahren Ehe und gemeinsamem Jetset-Leben scheinen sich nun nicht nur ihre Wege zu trennen – sondern auch ihre Welten. Im Raum stehen Vorwürfe des Betrugs, verletzter Stolz und ein millionenschweres Vermögen, das zur Streitfrage geworden ist.

Ein Glamour-Leben zwischen Fitness und Ferraris

Enzensberger, 55, stammt aus bescheidenen Verhältnissen. Als Sohn eines Fliesenlegers aus Bayern gründete er in den 2000er-Jahren die Fitnessstudio-Kette „Clever fit“, die sich zu einem der größten Franchise-Unternehmen in der Branche entwickelte. An seiner Seite: Aida Enzensberger, 51, gebürtig aus Rumänien, die sich von ihren einfachen Wurzeln zur Unternehmergattin mit internationalem Lifestyle hocharbeitete.

Gemeinsam führten sie ein Leben, das wie aus einem Hochglanzmagazin wirkte: eine Ferienvilla in Port d’Andratx auf Mallorca, Hauspersonal, Luxusreisen und ein Fuhrpark mit bis zu elf Luxusboliden – darunter Rolls-Royce, Ferraris, Mercedes, Lamborghini. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, Tochter Amira (19) und Sohn Frederic (8), außerdem brachte jeder ein weiteres Kind aus früheren Beziehungen mit.

Bruch per Textnachricht

Im September 2024 nahm die Geschichte jedoch eine Wendung, die für viele kaum nachvollziehbar ist. Laut Aida Enzensberger beendete ihr Ehemann die Ehe per WhatsApp-Nachricht. „Ich kenne ihn seit 28 Jahren – und dann das. Nach der Nachricht kam er einfach nicht mehr nach Hause“, berichtet sie im Gespräch mit der Bild-Zeitung. Der Grund: eine neue Liebe.

Die neue Frau an seiner Seite

Die neue Partnerin ist kein unbeschriebenes Blatt: Stephanie Davis, 32, Fitnessmodel und Social-Media-Influencerin aus Klagenfurt, hat über 1,5 Millionen Follower auf Instagram. Die ersten öffentlichen Auftritte mit Enzensberger absolvierte sie beim Münchner Oktoberfest 2024 – Hand in Hand, in Tracht, mit verliebten Blicken. Inzwischen teilt sie regelmäßig Pärchenfotos, Urlaubsaufnahmen und private Momente mit dem Unternehmer – sehr zum Ärger der Noch-Ehefrau.

Wilde Vorwürfe auf Instagram

Aida Enzensberger verarbeitet den Schock öffentlich. In Beiträgen und Stories auf Instagram gibt sie ihrer Wut Ausdruck. Sie nennt ihren Ehemann eine „Pipette“ – eine Anspielung auf mangelnde Männlichkeit – und wirft ihm vor, das Osterfest lieber mit seiner neuen Partnerin als mit den eigenen Kindern verbracht zu haben. Besonders bitter: Davis sei einst Teil ihres engen Freundeskreises gewesen. Aida wirft ihr vor, ihren Stil zu kopieren und sich in ihre Familie gedrängt zu haben. Sie nennt sie „Medusa“, eine Frau, die mit ihrer Wirkung zerstöre, was einst Bestand hatte.

Der Kampf ums Vermögen beginnt

Während die neue Liebe öffentlich zelebriert wird, beginnt im Hintergrund der juristische Teil der Trennung. Laut Medienberichten geht es um Unterhalt und die Aufteilung des in der Ehe angesammelten Vermögens. Die Clever-fit-Marke ist heute in über 300 Standorten vertreten und zählt zu den erfolgreichsten Fitnessfranchise-Unternehmen Europas.

Aida teilt ordentlich gegen ihren Ex aus. © Instagram

Unter der Gürtellinie

Auf Instagram wütet die Ex des Millionärs und schreibt auch Kommentare, die unter der Gürtellinie sind. "Hoffentlich bekommt er einen Herzinfarkt, während er versucht ihr einen Orgasmus zu machen. Sie ist jung für ihn und saugt ihm die Energie aus", heißt es da unter anderem.