Schwangere Influencerin verzweifelt: Verlobter verschwunden

Ein mysteriöser Vorfall erschüttert derzeit die Welt von Influencer Nikola Glumac und seiner Partnerin Kim Virginia. Während die beiden auf einer aufregenden Weltreise in Australien unterwegs sind, scheint Nikola plötzlich spurlos verschwunden zu sein – und seine Freundin ist völlig am Ende.

Das Dschungelcamp-Paar lernte durch die TV Show kennen und teilt die Beziehung mit allerlei Details auf Instagram mit knapp 100.000 Followern.

Doch ausgerechnet während sie auf einer Australien-Reise sind, scheint zwischen den beiden Influencern ordentlich geknallt zu sein. Kim Virginia, die erst vor einigen Tagen ihren Babybauch auf Instagram zeigte, meldet sich erneut zu Wort: „Nikola und ich hatten einen ziemlich heftigen Streit.“

Großes Drama im Urlaub

Kim Virginia verrät außerdem: „Es war jetzt mit Abstand der größte Disput, den wir jemals hatten.“ Und: „Wir hatten einen echt ordentlichen Streit über ein sehr wichtiges Thema", wie die BILD berichtet.

Kurz darauf packte sie ihre Koffer und zog aus dem Hotelzimmer - auch dies teilte sie öffentlich und stolz mit den Followern. Noch in der Nacht erzählte sie offen, dass ihr Partner sich immer noch nicht bei ihr gemeldet habe.

Verlobter spurlos verschwunden

Medienberichten zufolge wollte sie ihren Verlobten heute wieder überraschen und ist zurück zu seinem Hotel gefahren- doch dort fehlte jede Spur von dem 29-Hährigen. Das Bett war unberührt, die Koffer standen noch im Zimmer. Offenbar hatte Nikola seine Nacht auswärts verbracht. Dazu kam, dass sein WhatsApp-Profilbild gelöscht war.

In ihrer Verzweiflung wandte sich Kim Virginia wieder an ihre Follower und veröffentlichte ein emotionales Reel auf Instagram. Sie bat ihre Fans um Hilfe und appellierte an alle, die etwas über den Verbleib von Nikola wissen, sich bei ihr zu melden. „Wir wissen nicht, wo er ist. Auch sein Management hat keine Ahnung, wo er steckt“, erklärte Kim in dem Video, berichtete "Südwest Presse".

Die Fans bleiben gespannt, hoffentlich wird sich das Mysterium bald lösen!