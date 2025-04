Hochzeit im Käfig: "Tiger King" Joe Exotic heiratet Gefängnis-Liebe

Joe Exotic, bekannt aus der Netflix-Dokureihe "Tiger King: Großkatzen und ihre Raubtiere", hat erneut für Schlagzeilen gesorgt – diesmal mit einer Liebesgeschichte hinter Gittern. Der 62-Jährige, mit bürgerlichem Namen Joseph Allen Maldonado-Passage, verkündete via X (vormals Twitter), dass er seinen neuen Partner Jorge Flores Maldonado geheiratet hat. „Ich war noch nie so stolz auf jemanden. Darf ich vorstellen: mein Mann Jorge Flores Maldonado“, schrieb Exotic und teilte ein Foto des frisch vermählten Paares.

Auf dem Bild posieren die beiden unter einem Blumenbogen – im Partnerlook mit schwarzem Smoking, Fliege, weißer Blume im Knopfloch und passender heller Kappe. Ein ungewöhnliches Hochzeitsbild aus einem außergewöhnlichen Umfeld.

Never been more proud of someone.

Meet my husband Jorge Flores Maldonado pic.twitter.com/0Ee6lfxBSR