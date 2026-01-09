Situation bei "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch schockiert Zuschauer

Im Lehrer-Special von „Wer wird Millionär?“ ging eine Kandidatin volles Risiko. Die Entscheidung führte zwar ins Finale – endete aber mit einem spektakulären Absturz.

Die Lehrerin Anna-Lena Spanier entschied sich bei „Wer wird Millionär?“ für die Risikovariante und kam damit zunächst gut voran. Schon bei der 4.000-Euro-Frage griff sie jedoch nervös zum ersten Joker.

Joker führt zum Absturz

Für 32.000 Euro wollte Günther Jauch wissen, welche sehr berühmten Großväter ein Bub namens Ronin, geboren 2024, hat. Der Telefonjoker tippte auf Bob Marley und Robby Naish und erklärte, er sei sich „sehr sicher“. Diese Aussage reichte Spanier, um alles auf eine Karte zu setzen.

Finale trotz Verlust

Die Antwort war falsch. Richtig wären Kurt Cobain und Tony Hawk gewesen. „Nein, scheiße“, entfuhr es der Kandidatin nach dem Einloggen. Jauch kommentierte trocken: „Kann man nichts machen.“ Trotz des Absturzes blieb Spanier mit 16.000 Euro im Spiel und qualifizierte sich damit glücklicherweise dennoch für das Finale der „3-Millionen-Euro-Woche“.