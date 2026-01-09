Erbschafts-Pleite: Royals verlieren 35-Millionen-Villa

Eine Entscheidung von König Charles III. sorgt für weitreichende Folgen im britischen Königshaus. Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie verlieren die Aussicht auf ein millionenschweres Anwesen.

Die britische Königsfamilie steht vor einem einschneidenden Immobilienkapitel. Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) verlieren laut einem Bericht der britischen Boulevardzeitung Daily Mirror jede Perspektive auf die Royal Lodge im Windsor Great Park. Das Anwesen hat einen geschätzten Wert von rund 35 Millionen Euro.

Räumung der Royal Lodge

König Charles III. (77) forderte seinen Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (65) offiziell auf, das 30-Zimmer-Anwesen zu räumen. Andrew lebt dort seit 2003 gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (66). Mit der Beendigung des langjährigen Pachtvertrags mit dem Crown Estate entfällt auch die Möglichkeit, das Anwesen innerhalb der Familie weiterzugeben.

Ende eines Erbplans

Andrew hatte offenbar gehofft, die Royal Lodge eines Tages an seine Töchter weiterreichen zu können. Dieser Plan ist nun gescheitert. Das News-Portal International Business Times UK zitiert Immobilienexperten Elliot Castle von We Buy Any Home, der erklärt, eine Erbschaft sei nur bei einem weiterhin gültigen Pachtvertrag möglich gewesen.

Klare rechtliche Lage

„Sobald dieser Pachtvertrag aufgegeben oder beendet wird, gibt es nichts mehr zu vererben“, sagte Castle laut Daily Mirror. Die Royal Lodge falle vollständig an das Crown Estate zurück, ohne Ansprüche für Andrew oder seine Töchter. „Aus Immobiliensicht ist die Tür komplett zu“, so der Experte. Er beziffert den finanziellen Verlust auf rund 500.000 Pfund, umgerechnet etwa 575.000 Euro.

Wohntraum geplatzt

Für Beatrice und Eugenie bedeutet dies das endgültige Ende eines royalen Wohntraums. Eugenie lebt mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (39) und den gemeinsamen zwei Kindern zwischen dem Ivy Cottage im Kensington-Palast und einem Haus in Portugal. Beatrice wohnt mit Edoardo Mapelli Mozzi (42) und ihren zwei Kindern in den Cotswolds.

Bis Ostern soll Andrew die Royal Lodge verlassen und auf ein Anwesen in Sandringham in Norfolk umziehen. Der vorzeitige Verlust des Pachtvertrags führt laut Experten zu nicht rückholbaren Kosten und markiert auch für Andrews Töchter einen spürbaren finanziellen Einschnitt.