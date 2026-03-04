Fehlgeburt bei Schlagerstar: So geht es der Ehefrau von Matthias Reim heute

Nach dem erschütternden Verlust ihres ungeborenen Kindes findet Christin Stark nun die Kraft für eine hochemotionale Rückkehr und verwandelt ihr privates Leid in ein kraftvolles Signal der Solidarität für Frauen in ähnlichen Lebenslagen.

Es war eine Nachricht von beklemmender Traurigkeit, mit der Christin Stark Mitte Februar an die Öffentlichkeit trat: Die Sängerin und Ehegattin von Matthias Reim musste den schmerzhaften Verlust ihres ungeborenen Kindes verkraften. Nun, wenige Wochen nach diesem Schicksalsschlag, meldet sich die 36-Jährige zurück – nicht mit Bitterkeit, sondern mit einer Botschaft der Dankbarkeit und tiefen Verbundenheit.

Als Stark am 19. Februar 2026 ihr Schweigen brach, tat sie dies aus einer bewussten Intention heraus. Sie war von der Überzeugung getragen, „dass ich als Frau damit nicht allein bin.“ Ihr Schritt in die Öffentlichkeit war ein Akt der Enttabuisierung: Sie wollte all jenen Frauen eine Stimme geben, die ähnliche Prüfungen bestehen müssen und dennoch im Alltag „funktionieren“ – oft so, als wäre die Welt niemals aus den Fugen geraten.

Eine Welle der Anteilnahme

Knapp drei Wochen später, am 3. März, wandte sich die Musikerin erneut an ihre Anhängerschaft. Ihr Anliegen war ein tief empfundenes „Vergelt’s Gott“ für die überwältigende Resonanz, die sie erfahren durfte. Es sei ihr ein Bedürfnis, „Danke zu sagen an all die unglaublich vielen Kommentare, Mails, Briefe, die mich erreicht haben. Danke für eure Anteilnahme, für eure Geschichten, die ihr mit mir geteilt habt. Das bedeutet mir unglaublich viel.“

Diese Zeilen der Anteilnahme waren es, die Stark vor Augen führten, wie viele Frauen täglich den Spagat zwischen ihren vielfältigen Rollen meistern. Sie skizzierte das Bild der modernen Frau als „Mutter, Ehefrau, Managerin der unsichtbaren Dinge“, wobei all dies oft als pure Selbstverständlichkeit abgetan werde. Dabei, so Stark kritisch, stelle man die eigenen Bedürfnisse nur zu oft in den Hintergrund.

„Trauer ist ein Luxus, den wir uns erlauben müssen“

In ihren Reflexionen der vergangenen Wochen gelangte die Mutter eines Kindes zu einer ebenso starken wie heilenden Erkenntnis: „Das ist etwas, das mir in den letzten Wochen aufgefallen ist: dass meine Fehlgeburt kein Scheitern oder kein Makel ist, und Trauer definitiv auch ein Luxus ist, den wir uns erlauben müssen.“ Für die Künstlerin geht es mittlerweile um weit mehr als um ihr privates Leid. Sie begreift ihr Schicksal als Teil eines größeren Ganzen: „Um all die tollen Frauen da draußen, die jeden Tag einfach mal das Leben wuppen.“ Der Austausch über das Erlebte, das gemeinsame Tragen der Last, mache – so die Überzeugung der Sängerin – letztlich „zusammen stark“.

Nomen est Omen: Ein Weg der Stärke

Christin Stark und Matthias Reim (68), die seit 2020 verheiratet sind und ihr gemeinsames Glück erst im Oktober 2021 publik machten, durften im Jahr 2022 ihr erstes gemeinsames Kind in den Armen halten. Das nun verwehrte zweite Familienglück hinterlässt eine Lücke, doch Stark blickt entschlossen nach vorne: „Jetzt stehen wir auf, gehen unseren Weg.“

Matthias Reim und Gattin Christin Stark. © Getty Images

In dieser schweren Zeit erweist sich ihr Nachname einmal mehr als Programm. Mit ungebrochenem Mut und einer neuen Mission der weiblichen Solidarität kehrt sie in den Alltag zurück – gestärkt durch die Gewissheit, dass im gemeinsamen Schmerz auch eine unbändige Kraft liegen kann.