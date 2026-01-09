Alles zu oe24VIP
Xavier Naidoo feiert Wien-Comeback nach vielen Wirren
Konzert der Woche

Xavier Naidoo feiert Wien-Comeback nach vielen Wirren

Von
09.01.26, 15:00
Teilen

Xavier Naidoo hält am Sonntag mit der Hit-Show "Bei meiner Seele" in der Wiener Stadthalle Hof. 

Verschwörungstheorien über Rassismus, Zionismus oder Corona, dazu Auftritte mit Reichsbürgern und ein Entscheid des deutschen Bundesverfassungsgerichts, dass er als Antisemit bezeichnet werden darf. In den letzten Jahren sorgte Xavier Naidoo vor allem durch krude Aktionen für Aufsehen. Jetzt singt er wieder. Am Sonntag (11. Jänner) zündet der Pop-&-Soul-Faserschmeichler seine Comeback-Show „Bei meiner Seele“ in der Wiener Stadthalle. Über 13.000 Tickets wurden aufgelegt. Es gibt bei oeticket und ticket24.at nur mehr einige wenige Restkarten.

Vom Opener "Bei meiner Seele" bis zum Finale "Halte durch" lieferte Naidoo schon bei den vorangegangenen Deutschland-Konzerten ein 25 Song starkes Hitfeuerwerk, bei dem er sich zwischen Chart-Krachern wie "Was wir alleine nicht schaffen", "Dieser Weg" oder "Zeilen aus Gold" in bis zu fünf Inkarnationen seiner selbst auf riesigen Videoscreens zeigte.

Spannend: stimmt Naidoo zum Comeback auch seinen Söhne Mannheims Klassiker "Und wenn ein Lied" an, so blieben die Erklärungen seiner vielen Irrwege bislang gänzlich aus.

