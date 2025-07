Nach sechs Jahren: Xavier Naidoo gibt Konzert-Comeback

Seine Stimme gilt als einzigartig – seine Aussagen waren es ebenfalls, allerdings im negativen Sinne. Jetzt feiert er sein Comeback.

Xavier Naidoo berührte einst Millionen mit seiner Musik, verstörte aber viele mit seinen öffentlichen Äußerungen, vor allem während der Corona-Pandemie. Nun wagt der Sänger ein bemerkenswertes Comeback.

Erstes Konzert seit sechs Jahren

Am 16. Dezember tritt Xavier Naidoo erstmals seit sechs Jahren wieder mit seiner Band auf – exklusiv in der Lanxess Arena in Köln. Es ist das erste und bislang einzige Konzert seit der Veröffentlichung seines letzten Studioalbums im Jahr 2019. Für seine Fans ist es ein lang ersehnter Moment.

Umstrittene Aussagen und öffentliche Entschuldigung

Während der Pandemie machte Naidoo wiederholt mit Aussagen von sich reden, die vielfach als verschwörungsideologisch, antisemitisch oder demokratiefeindlich eingestuft wurden. Diese führten nicht nur zu massiver Kritik in der Öffentlichkeit, sondern auch zu juristischen Auseinandersetzungen – unter anderem wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung.

Die Wende

Im Jahr 2022 folgte dann eine überraschende Kehrtwende: In einem öffentlichen Video bat Naidoo um Entschuldigung für seine Aussagen. Er sprach von einer „persönlichen Reise“ und bat um Vergebung für das, was er gesagt habe. Viele seiner einstigen Unterstützer zeigten sich daraufhin erleichtert – andere blieben skeptisch.