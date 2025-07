Polit-Hammer: Elon Musk gründet eigene Partei

"Amerika-Partei" tritt in Konkurrenz zu Trumps Republikanern.

Der Technologie-Unternehmer Elon Musk hat die Gründung einer eigenen Partei verkündet.

Streit um Steuergesetz

"Heute wird die Amerika-Partei gebildet, um euch eure Freiheit zurückzugeben", schrieb Musk am Samstag in seinem Onlinedienst X. Im Streit um das Steuergesetz von US-Präsident Donald Trump hatte er in den vergangenen Tagen bereits mit der Gründung einer Konkurrenzpartei zu Trumps Republikanern gedroht.

"Verschwendung und Korruption"

"Wenn es darum geht, unser Land mit Verschwendung und Korruption in den Bankrott zu treiben, leben wir in einem Ein-Parteien-System, nicht in einer Demokratie", schrieb der Multimilliardär auf X weiter. Dieses System wolle er mit der Gründung der Amerika-Partei herausfordern.

Mehrere Monate als Berater

Musk hatte Trump nach dessen Amtsantritt im Jänner mehrere Monate als Berater gedient, hatte seine Tätigkeit bei der Regierungsabteilung für staatliche Effizienz (Doge) dann aber Ende Mai beendet. Im Streit um Trumps Steuergesetz "Big Beautiful Bill" hatte er sich mit dem Präsidenten überworfen, beide überzogen sich anschließend mit gegenseitigen Drohungen und Kritik.