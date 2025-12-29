Bankraub bei der Sparkasse: Täter bohrten sich bis zum Tresorraum!

Ein Bankraub im deutschen Gelsenkirchen - Täter bohrten sich ihren Weg bis in den Tresorraum. Dort stahlen sie alles, was sie in die Finger bekamen, aus den Schließfächern. Sparkasse-Kunden sind völlig verzweifelt. Ihr ganzes Hab und Gut - ALLES weg!

Sie vertrauten der Bank ihr Wertvollstes an – jetzt bangen Hunderte Kunden der Sparkasse Gelsenkirchen um ihr gesamtes Erspartes. Unbekannte Täter brachen über die Weihnachtsfeiertage in eine Filiale ein und plünderten zahlreiche Schließfächer.

Hunderte verzweifelte Kunden trauen ihren Augen kaum

Die Täter bohrten sich nach Angaben der Sparkasse bis in den Tresorraum vor und öffneten dort mehrere Wertfächer. Wie hoch der Schaden ist, bleibt bislang unklar. Kurz nach Bekanntwerden der Tat versammelten sich hunderte teils verzweifelte Kunden vor der Filiale im Stadtteil Buer.

"Mein ganzes Leben ist da drin!"

Viele wissen nicht, ob sie betroffen sind – und warten verzweifelt auf Antworten. „Mein ganzes Leben ist da drin“, sagt ein 28-jähriger Kunde unter Tränen gegenüber der "Bild". Andere berichten, sie hätten Gold, Bargeld, Schmuck oder wichtige Dokumente als Altersvorsorge eingelagert. Auch Kunden, die sich nach früheren Wohnungseinbrüchen bewusst für ein Bankschließfach entschieden hatten, fühlen sich nun um ihre letzte Sicherheit gebracht.

Polizei fahndet nach Räubern

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden. Die Sparkasse erklärte in einer Stellungnahme, man bedauere den Vorfall – konkrete Informationen für Betroffene gibt es bislang nicht.