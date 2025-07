Startschuss für die Salzburger Festspiele

Ab dem Wochenende steht Salzburg einmal mehr im Zeichen der Hochkultur, wenn die Festspiele in der Mozartstadt starten

Schon am Freitag steht in Salzburg alles im Zeichen der Festspiele, wenn an zahlreichen Orten den ganzen Tag über der Start des Kultur-Highlights gefeiert wird. Wirklich hochkarätig wird es dann am Samstag, wenn der "Jedermann" über den Domplatz hallt. Philipp Hochmair und Deleila Piasko werden dabei einmal mehr als Jedermann und Buhlschaft für ausverkaufte Vorstellungen sorgen.

Philipp Hochmair und Deleila Piasko als Jedermann und Buhlschaft beim innigen Kuss. © Franz Neumayr

Die offizielle Eröffnung mit zahlreicher Polit- und Kultur-Prominenz findet eine Woche danach, am 26. Juli statt, wo mit "Giulio Cesare in Egitto" auch die erste große Opern-Premiere am Programm steht. Mit Spannung wird auch Peter Sellars Inszenierung der Oper "One Morning Turns into an Eternity" am 27. Juli in der Felsenreitschule erwartet.

© APA/HANS PUNZ

Jonas Kaufmann lädt am 30. Juli ins Große Festspielhaus zum Liederabend, am 1. August feiert die Oper "Maria Stuarda" als eine der großen diesjährigen Neuproduktionen Premiere und Riccardo Muti dirigiert am 15. August die Wiener Philharmoniker als weitere Highlights.

Kristina Hammer mit Gery Keszler © Neumayr

Neben den zahlreichen Premieren sind es aber auch die Side-Events, die für Furore in der Mozartstadt sorgen. Vor allem der traditionelle Festspiel-Cocktail im Hangar-7 wird auch heuer wieder zahlreiche VIP-Gäste anlocken, bevor Gery Keszler zum Finale am 24. August erstmals in Österreich zur großen amfAR-Gala mit internationalen Stars laden wird.