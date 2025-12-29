Auto kracht durch Glasfront und landet in Lokal

Ein ungewöhnlicher Unfall geschah am Montagnachmittag in Bischofshofen. Ein Auto krachte durch die Glasfront und blieb in einem Lokal stehen.

Auf Facebook berichtet die Feuerwehr Bischofshofen, dass am späten Montagnachmittag ein Pkw gegen die Glasfront einer Gaststätte gerollt sei. Das Fahrzeug blieb dann im Lokal stehen.

Laut der Feuerwehr gab es keine Verletzten. Die Floriani sicherten die Unfallstelle ab und manövrierten den Wagen aus dem Lokal. 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren eine halbe Stunde lang im Einsatz.