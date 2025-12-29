Dua ist das "Christkindl“ im Landesklinikum Amstetten

Ein ganz besonderes Geschenk machte Dua Perkola ihren Eltern am Weihnachtstag: Im Landesklinikum Amstetten erblickte das kleine Mädchen das Licht der Welt.

Dua wurde am 24.12. um 4:25 Uhr mit einem Geburtsgewicht von 3510 Gramm und einer Größe von 52 Zentimetern geboren. Für die Mirlinda und Florian Perkola und Schwester Malea ist der Nachwuchs das schönste Weihnachtsgeschenk. Mit der Geburt von Dua durfte das Team des Landesklinikums Amstetten heuer bereits 858 Babys willkommen heißen. Jede einzelne Geburt ist dabei einzigartig – und gerade an Feiertagen wie Weihnachten etwas ganz Besonderes. Die leitende Hebamme Petra Riesenhuber und ihr Team gratulieren den glücklichen Eltern herzlich.

Neujahrsbaby: Luisa kam um 0:05 Uhr zur Welt

"Jede Geburt ist ein Wunder, und jedes Baby ein Geschenk“, betont Riesenhuber. "Gerad an den Weihnachtsfeiertagen ist es uns ein großes Anliegen, werdende und frischgebackene Eltern mit viel Einfühlungsvermögen, Ruhe und fachlicher Kompetenz zu begleiten.“

Ein Fest des Neubeginns

Auch an Feiertagen ist im Landesklinikum Amstetten rund um die Uhr ein erfahrenes Team aus Hebammen, Pflegekräften sowie Ärztinnen und Ärzten im Einsatz, um Mutter und Kind bestmöglich zu betreuen und einen sicheren, liebevollen Start ins Leben zu ermöglichen. So wurde der Weihnachtstag im Landesklinikum Amstetten nicht nur zu einem Fest der Familie, sondern auch zu einem ganz besonderen Moment des Neubeginns