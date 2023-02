Bei einer Verpuffung in einem Gewerbebetrieb in St. Pölten ist am Donnerstagvormittag ein Arbeiter ums Leben gekommen.

Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich berichtete auf APA-Anfrage von einer "heftigen Detonation". Meldungen über weitere Verletzte lagen zunächst nicht vor. Polizeiangaben zufolge war ein großer Rettungs- und Feuerwehreinsatz im Gange. Wie Resperger berichtete, waren in dem Betrieb im Zuge von Revisionstätigkeiten Schweißarbeiten vorgenommen worden. Dabei sei es zu der Verpuffung gekommen. Jener Mann, der das Schweißgerät bedient hatte, sei noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen erlegen. Zu einem Brand kam es laut Resperger nicht. Dennoch wurden mehrere Feuerwehren in den St. Pöltner Stadtteil Stattersdorf beordert.