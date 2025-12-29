Alles zu oe24VIP
Regau Brand Hakenkreuz Werkstatt
© FF Regau

Mehrere Brandherde

Kfz-Werkstatt in Flammen: Feuer-Teufel sprühte Hakenkreuz auf Wand

29.12.25, 16:33
Das Feuer war an mehreren Stellen gleichzeitig ausgebrochen. 

Ein Brandstifter hat in der Nacht auf Montag Feuer in einer Werkstatt in Regau (Bezirk Vöcklabruck) gelegt und neben dem Eingangstor zu der Halle in einem Gewerbepark offenbar ein Hakenkreuz aufgesprüht. Die Polizei bestätigte einen Zusammenhang vorerst nicht, der Mieter der Werkstatt habe aber angegeben, dass ihm das NS-Zeichen dort zuvor nicht aufgefallen sei. Er ist Österreicher mit syrischen Wurzeln.

Hakenkreuz Werkstatt Regau
© laumat.at/Matthias Lauber

Kfz-Werkstatt abgefackelt Hakenkreuz
© Fotokerschi.at

Kfz-Werkstatt abgefackelt Hakenkreuz
© Fotokerschi.at

Von Brandstiftung gehe man aus, weil das Feuer an mehreren Stellen ausbrach, berichtete die Polizei. Ein Winterdienstfahrer habe etwa um 3.00 Uhr die Flammen bemerkt und Alarm geschlagen. 60 Kräfte von zwei Feuerwehren löschten rasch. Die Polizei ermittelt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

