Einkaufsfahrt von Seniorin endete 100 Kilometer fernab der Heimat - in Bayern!

Um mehr als 100 Kilometer und über die Landesgrenze hinaus hat sich eine Seniorin verfahren und ist im deutschen Landkreis Berchtesgadener Land gestrandet.

Die 84-Jährige aus dem Bezirk Ried im Innkreis in Oberösterreich habe nur kurz einkaufen fahren wollen, teilte die deutsche Polizei am Montag mit. Ihr Ziel: die nächste Ortschaft. Stattdessen erreichte sie das bayerische Teisendorf. Dort sei sie immer wieder im Kreis gefahren, was einem Passanten aufgefallen sei.

Der Passant habe die Seniorin angesprochen, mit nach Hause genommen und die Polizei angerufen. Eine Erklärung für ihre lange Irrfahrt hatte die betagte Frau nicht. Mit der Hilfe der österreichischen Polizei wurden die Angehörigen verständigt. Etwas später seien ihr Sohn und ein weiterer Angehöriger erschienen. "Freudestrahlend konnten sich beide in die Arme schließen und den Heimweg antreten", hieß es weiter.