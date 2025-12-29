So feiert Linz den Jahreswechsel

Obwohl Raketen und Böller verboten sind, wartet auf die Besucher ein spannendes Programm.

Nach sechsjähriger Pause kehrt die große Silvesterfeier in Linz zurück. Am Hauptplatz und am Alten Markt wird der Jahreswechsel heuer wieder mit einem umfangreichen Programm und freiem Eintritt gefeiert. Feuerwerk und Böller sind dabei ausdrücklich verboten, stattdessen sorgt ein Sicherheitskonzept mit Zugangskontrollen für einen geregelten Ablauf. Weitere Informationen sind unter linz.at/happynewlinz zu finden.

Der Auftakt erfolgt bereits am Nachmittag: Ab 14 Uhr startet der Hypo OÖ Kinderlauf, der Hauptlauf findet zwischen 15 und 17 Uhr statt. Danach geht das Programm nahtlos in die Silvesterfeier über. Auf der Hauptbühne am Linzer Hauptplatz treten ab 17 Uhr verschiedene Musikacts auf, darunter das Duo Justfränds, die Dialekt-Soulsängerin Shinade sowie Alexander Eder. Moderiert wird der Abend vom DJ- und Moderatorenteam 2:tages:bart. Nach dem gemeinsamen Countdown lädt die umliegende Gastronomie ab 1 Uhr zu Afterpartys.

Gefeiert wird auch am Alten Markt

Auch am Alten Markt wird gefeiert: Dort gibt es zunächst ein Kinderprogramm, später sorgen mehrere Acts, unter anderem Lou Asril und das DJ-Duo Caorli für Stimmung bis nach Mitternacht. Aus Sicherheitsgründen sind Glasflaschen, Feuerwerkskörper und Böller verboten, der Zugang erfolgt über kontrollierte Eingänge.