Jahreswechsel: Oberösterreicher geben 80 Euro aus
© Apa

Glücksbringer & Co.

Jahreswechsel: Oberösterreicher geben 80 Euro aus

29.12.25, 15:14
Teilen

Oberösterreich liegt mit dieser Summe im Bundesländervergleich im Mittelfeld. 

Silvester wird in Oberösterreich überwiegend traditionell gefeiert und dabei auch kostspielig. Laut einer aktuellen Umfrage der Johannes Kepler Universität geben die Menschen im Schnitt rund 80 Euro für den Jahreswechsel aus.

Besonders gefragt sind Glücksbringer sowie alkoholische und alkoholfreie Getränke. Insgesamt bringt das Silvestergeschäft dem österreichischen Einzelhandel etwa 420 Millionen Euro. Oberösterreich liegt damit im Bundesländervergleich im Mittelfeld, gemeinsam mit Salzburg und der Steiermark. Familie und Erholung spielen rund um den Jahreswechsel eine wichtige Rolle: Viele besuchen Verwandte oder nutzen die freie Zeit für Bewegung. In der Silvesternacht stoßen viele klassisch mit Sekt an oder tanzen zum Donauwalzer, während Feuerwerk nur für eine Minderheit dazugehört.

