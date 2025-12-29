Kritik an Kim Kardashian: Weihnachtsgeschenk sorgt für Empörung

Die Reality-Queen schenkte ihren Kindern Lebewesen. Die einen finden die Idee süß, die anderen ganz fürchterlich. Kim solle jetzt als Wiedergutmachung für Tierschutzorganisationen spenden oder wenigstens mithelfen.

Kim Kardashian (45) wollte ihren vier Kindern zu Weihnachten offenbar eine ganz besondere Freude machen. Doch die gut gemeinte Überraschung entwickelte sich rasch zum Aufreger. Die Reality-Ikone teilte auf Instagram ein Foto von vier eng aneinandergeschmiegten Pomeranian-Welpen und erklärte dazu: „Jedes Kind hat einen Welpen bekommen.“ Während die Aufnahme auf den ersten Blick für Begeisterung sorgen sollte, schlug ihr im Netz rasch deutliche Kritik entgegen – insbesondere auf der Plattform Reddit.

Was als liebevolle Familiengeste gedacht war, rief schließlich auch die Tierschutzorganisation PETA auf den Plan. Deren Gründerin Ingrid Newkirk fand gegenüber der „Daily Mail“ klare Worte: „Welpen sind keine Plüschtiere, und es ist verdammt schade, dass Kim die Chance verpasst hat, sich für Tierheimhunde einzusetzen.“

Tierschützer sind empört

Newkirk appellierte an Kardashian, künftig vor der Anschaffung eines Haustiers den Kontakt zu Tierschutzorganisationen oder lokalen Tierheimen zu suchen. Zudem regte sie an, die vierfache Mutter könne „Wiedergutmachung leisten“, indem sie ihre Kinder North (12), Saint (10), Chicago (7) und Psalm (6) – alle stammen aus der Ehe mit Ex-Mann Kanye West (47) – zu ehrenamtlicher Arbeit in einem Tierheim motiviere.

Die vier Welpen, die Kim Kardashian zu Weihnachten verschenkte. © Instagram

Auch Khloé Kardashian gerät ins Kreuzfeuer

Doch nicht nur Kim Kardashian geriet ins Visier der Tierschützer. Auch ihre Schwester Khloé Kardashian (41) wurde öffentlich kritisiert, nachdem sie einen schwarzen Labrador-Welpen in ihre Familie aufgenommen hatte. Zu Khloés Haushalt gehören Tochter True (7) und Sohn Tatum (3).

Als weitere Form der Wiedergutmachung schlug Newkirk vor, die Kardashians könnten eine Adoptionsveranstaltung in einem örtlichen Tierheim finanzieren oder zumindest einen Kastrationstag unterstützen, um der zunehmenden Zahl heimatloser Welpen entgegenzuwirken.

Abseits der Debatte verlief das Weihnachtsfest des Kardashian-Jenner-Clans allerdings ruhig und familiär. Die Familie kam an Heiligabend in der Villa von Kendall Jenner (30) in Beverly Hills zusammen – bereits zum zweiten Mal in Folge fungierte das Model als Gastgeberin.