Mega-Staugefahr: Brennerautobahn wegen Bomben-Entschärfung Sonntag gesperrt

Die Sperre ist von 8.30 Uhr bis 12 Uhr vorgesehen.

Die Südtiroler Brennerautobahn (A22) wird Sonntagvormittag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr zwischen den Mautstellen Brixen/Vahrn und Klausen/Gröden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Grund: Die Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die zu Beginn der Woche bei Grabungsarbeiten in einem Gewerbegebiet in Brixen entdeckt worden war. Betroffen von der Sperre ist auch der Bahnverkehr zwischen Bozen und Brixen sowie die Brenner Staatsstraße (SS 12).

Dasselbe gelte für das gesamte niederrangige Straßennetz, nämlich im Sicherheitsradius von 755 Metern, teilte das Land Südtirol mit. Betont wurde, dass Bombenentschärfungen immer an Sonntagen vorgenommen würden, da kein Güterverkehr, sondern fast ausschließlich Freizeitverkehr unterwegs sei. Im Sperrbereich (Rote Zone) im Umkreis von 591 Metern und mit einer Teilräumung bis 755 Metern müssten zudem rund 500 Personen vorübergehend ihre Häuser verlassen. Hoch- und Niederspannungsleitungen würden im Umkreis von 250 Metern um die Fundstelle abgeschaltet.

Das Land Tirol erwartete indes auch diesseits des Brenners Auswirkungen. Autofahrern wurde empfohlen, nicht notwendige Fahrten zu verschieben oder den Bereich großräumig zu umfahren. Zugreisende sollten sich frühzeitig informieren.