Alko-Lenkerin überschlug sich mit Auto, kracht in Betonwand
© Zoom Tirol

Verletzt im Spital

Alko-Lenkerin überschlug sich mit Auto, kracht in Betonwand

29.12.25, 08:05
Eine 48-jährige Österreicherin hat sich Sonntagabend im Tiroler Uderns (Bezirk Schwaz) mit ihrem Pkw überschlagen und ist verletzt aus dem Fahrzeug geborgen worden. 

Die alkoholisierte Frau war laut Polizei auf der Zillertalstraße (B169) von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine abgeschrägte Betonleitwand geprallt. Der Pkw überschlug sich mehrfach und blieb auf der Seite liegen. Die Frau wurde von der Feuerwehr befreit und verletzt ins Krankenhaus Schwaz gebracht.

Alko-Lenkerin überschlug sich mit Auto, kracht in Betonwand
© Zoom Tirol

Nachkommende Fahrzeuglenker hatten die Rettungskette in Gang gesetzt. Die 48-Jährige wird angezeigt.

