Festnahme
© Viyana Manset Haber (Archivbild)

Völlig betrunken

21-Jähriger randalierte vor Café: Zwei Polizisten verletzt

29.12.25, 08:51
Die beiden Beamten mussten ins Spital gebracht werden. 

Samstagabend gegen 19 Uhr drehte ein alkoholisierter 21-Jähriger in Wolfsberg vor einem Café durch. Trotz mehrfacher Aufforderung der alarmierten Beamten, beruhigte sich der junge Mann nicht und musste sogar festgenommen werden.

Zwei Polizisten verletzt

Dabei wehrte er sich dermaßen heftig, trat mit den Beinen gegen Polizisten und biss eine Beamtin in den Ärmel.  Auch während der Fahrt zur Polizeistation ließ sich der 21-Jährige nicht beruhigen. Im Gegenteil: Er trat erneut mit den Beinen gegen mehrere Beamte. Zwei Polizisten mussten danach sogar im Landeskrankenhaus Wolfsberg ambulant behandelt werden.

Nach einer Einvernahme am Sonntag ordnete die Staatsanwaltschaft die Anzeige des Mannes auf freiem Fuß an. Zusätzlich wird er wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg angezeigt.

