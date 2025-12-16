Weihnachtsmarkt in Schönbrunn mit höchster Medienpräsenz

Wie schon in den vergangenen Jahren sind die Wiener Christkindlmärkte auch heuer wieder ein Publikumsmagnet, sowohl für einheimische Besucher als auch für Touristen.

Kurz vor dem Heiligen Abend hat »OBSERVER« die Berichterstattung zu den 20 größten Advent- und Weihnachtsmärkten bzw. Weihnachtsdörfern der Bundeshauptstadt analysiert. Für die Untersuchung wurden Berichte in österreichischen Print- und Onlinemedien vom 6. November bis 15. Dezember 2025 herangezogen. Heuer erschienen demnach insgesamt 2.893 Printartikel und 1.328 Onlineartikel zu den Top 20 Weihnachtsmärkten. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Plus von 13,3 % im Printbereich und 3,7 % im Onlinebereich.

Auf Platz eins findet sich der Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn mit 628 Printartikeln (Auflage: 29,2 Mio.) und 229 Onlinebeiträgen (potenzielle Reichweite: 203 Mio. Unique Clients). Die reichweitenstärksten Beiträge berichten über Attraktionen für Besucher wie Riesenrad, Karussell und die Lichtkunstshow „Imperial Lights“.

Weihnachtsmarkt am Rathausplatz mit Top-Reichweite

Auf Platz zwei folgt der Christkindlmarkt am Rathausplatz. Über diese Veranstaltung erschienen 424 Printartikel mit einer Auflage von 23,7 Mio. und 265 Onlinebeiträge mit der höchsten potenziellen Reichweite von 241 Mio. Unique Clients. Den dritten Platz belegt der Adventmarkt am Spittelberg mit 231 Berichten aus dem Printbereich (Auflage: 10,2 Mio.) und 124 Onlineartikel mit einer potenziellen Reichweite von 92,1 Mio. Unique Clients.

Unter den Top 10 sind außerdem der Art Advent am Karlsplatz (298 Print- und Onlinebeiträge), der Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung (245) und das Weihnachtsdorf am Stephansplatz (212).

Weihnachtsmarkt am Hof mit den meisten positiven Erwähnungen

87 % aller Webartikel über den Weihnachtsmarkt am Hof sind positiv, somit führt er das Ranking der Tonalität an. „Elegantes Kunsthandwerk“ und „regionale Köstlichkeiten“ laden laut einem Bericht auf wohnnet.at Besucher zum Verweilen ein. Neu im Ranking ist der WIENterzauber in der Marx Halle (79,5 % positive Beiträge), der heuer zum ersten Mal stattfindet und es auf Anhieb auf Platz zwei bei der Tonalität schafft. Knapp dahinter folgt der Wintermarkt am Riesenradplatz (76,6 %).

Die Weihnachtsausstellung in den Blumengärten Hirschstetten fasziniert durch ihre „festlich dekorierte Gartenanlage“, während der Winterzauber im Böhmischen Prater „Kinderaugen zum Leuchten bringen könnte“, wie kurier.at berichtet.