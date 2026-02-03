Alles zu oe24VIP
Anna Sporrer
Heimatland

Wolf grillt Justizministerin wegen ausländischen Häftlingen

03.02.26, 22:13
Ausländer in Haft sind Thema in der ZIB2. 

Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) geriet im ZIB2-Interview mit ORF-Star Armin Wolf unter Druck. "Seit Jahren ist die Überbelegung der Gefängnisse ein Problem." In Österreich sitzen 98 Menschen pro 100.000 Einwohnern im Gefängnis, in Deutschland sind es nur 71.

Zadic und andere Vorgänger

"Wir sind um zwei Millionen mehr als vor vor 25 Jahren. Das waren leider die Versäumnisse meiner Vorgänger und Vorgängerinnen", sagte Sporrer, dass unter anderem Alma Zadic von den Grünen zu wenig getan habe.

Ausländer in Haft

20 % der Häftlinge sind EU-Bürger. Das sind fast 2.000 Menschen, die im Heimatland sitzen könnten. Warum werden sie nicht in die Heimat geschickt? "Das wird laufend gemacht", setzt Sporrer an. Wolf tadelt: "Das waren 208 im letzten Jahr von knapp 2.000." Sie antwortet: "Wir machen das nur bei jenen Häftlingen, die eine längere Strafe absitzen müssen." Sonst sei es zu bürokratisch.

In der Mitte der Sendung merkte man der Ministerin dann doch die Nervosität an. Beim Wort "Resozialisierung" verhaspelt sich Sporrer mehrfach.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

