Pilnacek: Polizisten, Schnucki und Ärztin sagen aus

U-Ausschuss läuft an: Auftakt mit Polizisten.

Der Pilnacek-U-Ausschuss kommt in die heiße Phase. Jetzt könnte klar werden, ob und wer in die Ermittlungen rund um Tod des einst so mächtigen Sektionschefs eingegriffen hat. Nach einem Baggerfahrer, einem Feuerwehrmann und einem Polizisten sind heute zwei Polizisten an der Reihe, die beim Auffinden der Leiche von Christian Pilnacek am 20. Oktober 2023 am berühmten Donauseitenarm in Rossatz dabei waren.

Kurz rief Pilnacek als letzter an

Telefon. Morgen wird jene Gemeindeärztin aussagen, die dann doch eine Obduktion durchgesetzt hat, obwohl es Widerstand - auch von der Staatsanwältin - gegeben habe. „Schnucki, wenn ich jetzt a Hack‘n hab“, hast‘as du auch. Wir brauchen eine Obduktion“, soll die Ärztin gegenüber der Staatsanwältin festgehalten haben.In den nächsten Wochen dürfte auch Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geladen werden. Der letzte Anruf an Pilnacek ist von Kurz getätigt worden. Und zwar um 20:55 Uhr am 19. Oktober 2023. Dauer des Telefonats: Elf Sekunden.