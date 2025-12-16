Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Andreas Babler, Christian Stocker, Beate Meinl-Reisinger
© APA/HELMUT FOHRINGER

Freibetrag

Pensions-Hammer: Regierung will Anreize fürs Arbeiten im Alter

16.12.25, 12:18
Teilen

Paket soll im Ministerrat noch diesen Mittwoch geschnürt werden

Die Bundesregierung nimmt sich zum Jahresabschluss vor, Anreize für Pensionistinnen und Pensionisten für das Arbeiten im Alter zu schaffen. Im Ministerrat am Mittwoch soll ein entsprechendes Paket geschnürt werden, das Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger danach der Öffentlichkeit vorstellen wollen. Details waren am Vortag offen, es wurde verhandelt.

Statt Flat Tax ein Freibetrag

Ursprünglich angepeilt war eine Flat Tax von 25 Prozent auf Zuverdienste von Pensionistinnen und Pensionisten, und zwar schon ab Jänner 2026. Die könnte nun aber ad acta gelegt werden, stattdessen soll ein fixer Freibetrag kommen. Der ÖVP-nahe Pensionistenverband hatte bis zu 2.000 Euro verlangt, die SPÖ wollte höchsten 500 bis 1.000 Euro. Wie Medien am Dienstag berichteten, war auch noch offen, ob diese Maßnahme rückwirkend mit Jahresbeginn 2026 oder - aus budgetären Gründen - erst 2027 starten soll.

Laut "Standard" könnten im Sinne der ÖVP auch die seit zwei Jahren geleisteten Zuzahlungen zur Pensionsversicherung von Menschen, die in der Pension weiterarbeiten, verlängert werden. Die SPÖ drängt darauf, das Anreizsystem auszubauen, damit Unternehmen auch Personen ab dem 60. Lebensjahr einstellen. Die NEOS wiederum wollen eine Liberalisierung bei der Finanzierung der zweiten Säule im Pensionssystem.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden